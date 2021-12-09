В Театре оперы и балета отметили 100-летие Джахангира Джахангирова

8 декабря в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ оперы видного азербайджанского композитора, народного артиста республики, лауреата Государственной премии, профессора Джахангира Джахангирова "Судьба певца". Спектакль был посвящен 100-летию со дня рождения композитора.

Первый мугам для хора впервые в истории музыкального искусства Азербайджана был создан именно Дж.Джахангировым. Его оперы "Азад", "Судьба певца", кантата "Физули" являются большими музыкальными произведениями. Всю свою жизнь Дж.Джахангиров сочинял яркую музыку к таким кинопроизведениям, как кинофильмы "Кероглу", "Непобедимый батальон", "Кура неукротимая", "Папаг". Песни из этих фильмов стали очень популярны, и многие певцы включают их и сегодня в свой репертуар. Не ослабевает и интерес публики к музыке, написанной к спектаклям "Материнское сердце", "Море любит отважных", "Хайям". Они очень мелодичны, и поэтому многие известные певцы считали за честь быть исполнителями этих песен. Песня "Назенин" в исполнении Бюль-Бюля, "Ана" в исполнении Рашида Бейбутова и десятки других подобных считаются жемчужинами национального вокального жанра.

Музыка к опере "Судьба певца" Джахангиром Джахангировым была написана в 1978 году и была посвящена трагической судьбе ханенде Мир Сеида, на пике своей славы иммигрировавшего в начале ХХ века в Европу и до конца своих дней живущем в тоске по родине.

8 декабря в опере "Судьба певца" роль Мир Сеида исполнил заслуженный артист республики Илькин Ахмедов. В спектакле также приняли участие ведущие солисты театра заслуженные артисты республики Афаг Аббасова (Ханым), Алиахмед Ибрагимов (Рашид бек), Сабина Вахабзаде (Гюльсюм), Фарида Мамедова (Рена), Турал Агасиев (Ашур бек), солисты Фахмин Ахмедлы (Гасым) и Махир Тагизаде (Мамед).

Показ оперы собрал большую зрительскую аудиторию, среди которых было много известных представителей творческой интеллигенции и средств массовой информации. В этот день все участники спектакля, солисты, артисты оркестра и хора выступали с особым вдохновением. Особо следует отметить дирижера оперы - заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай" Эйюба Гулиева, который на высоком профессиональном уровне управлял спектаклем.

Впечатления от оперы также усиливали прекрасные зрелищные декорации и костюмы солистов и артистов хора. По окончании оперы зрители устроили бурные овации и долго не отпускали со сцены участников спектакля и дирижера.

Показ оперы "Судьба певца" явился своеобразной данью уважения коллектива Театра оперы и балета бессмертному творчеству великого азербайджанского композитора Джахангира Джахангирова.

И. Велибекова