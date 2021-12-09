Азербайджанская история и культура вызвала большой интерес в Египте

В рамках второго Глобального форума по высшему образованию и научным исследованиям в Каире открылся павильон Азербайджана, где представлены различные издания, видеоматериалы об истории, культуре и традициях страны, сообщили Trend в пресс-слжубе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Делегацию Азербайджана на форуме возглавляет министр культуры Анар Керимов. Особое место в павильоне уделено материалам, посвященным 880-летию великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви, представлена обширная информация о праздновании "Года Низами Гянджеви" в Азербайджане и за рубежом, о культурной столице Азербайджана - городе Шуша, истории и культуре Карабаха. Посетителям павильона преподносятся книги на различных языках.

Павильон вызвал большой интерес египетских СМИ, которые взяли несколько интервью у членов делегации.

Министр Анар Керимов в рамках визита также встретился с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мохаммедом аль-Маликом, министром высшего образования и научных исследований Египта Халидом Абдулгаффаром и верховным муфтием Шовги Алламом.

Выступая на 14-й сессии Генеральной конференции ИСЕСКО, Анар Керимов проинформировал ее участников, наряду с широкой презентацией, об азербайджанском духовном и материальном наследии, исторических памятниках, религиозных храмах, разрушенных в ходе 30-летней армянской оккупации Карабаха, являющегося исторической землей Азербайджана. Говоря о терроре в отношении музеев на территории Карабаха, он рассказал о судьбе похищенных и разграбленных армянскими оккупантами экспонатов.

Министр культуры также рассказал о Бакинском процессе, инициированном Азербайджаном в 2008 году с целью установления эффективного и действенного диалога между культурами и цивилизациями. В продолжение Бакинского процесса была заложена основа глобальной инициативы Peace4Culture (Мир во имя культуры). Керимов подчеркнул важность этой инициативы для обеспечения устойчивого мира и возрождения культуры в регионе. Было отмечено, что после освобождения азербайджанских земель от оккупации были начаты широкомасштабные восстановительные и строительные работы, в частности были восстановлены памятники истории и культуры, в том числе, наряду с мечетями, и христианские церкви.

Анар Керимов поблагодарил ИСЕСКО, ее генерального секретаря за поддержку в этой работе и поприветствовал реформы, направленные на укрепление и повышение эффективности организации.