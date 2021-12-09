В Бишкеке отметили 880-летие Низами Гянджеви

В Национальной академии "Манас" и Чингиза Айтматова отметили 880-летие азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, передает Day.Az со ссылкой на Вечерний Бишкек.

В юбилейном мероприятии приняли участие генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсен Касеинов, ее представитель в Кыргызстане, народный поэт Кожегелди Кулуев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов, известные поэты и манасчи Кыргызстана, представители кыргызской интеллигенции, а также азербайджанцы, проживающие в Бишкеке.

Сначала вниманию гостей представили художественный фильм азербайджанского режиссера Эльдара Кулиева "Низами", рассказывающий о жизненном пути и творчестве поэта и мыслителя.

Затем с приветственным словом к собравшимся обратился Дюсен Касеинов. Он отметил, что в Азербайджане нынешний год был объявлен Годом Низами Гянджеви. ТЮРКСОЙ тоже принял решение широко отпраздновать эту знаменательную дату. Во многих странах уже были организованы выставки, концерты классической музыки, на которых прозвучало немало новых вокальных сочинений современных композиторов, вдохновленных творчеством гениального поэта. Также состоялась презентация нового арт-альбома "Читая Низами Гянджеви".

"Не все еще сказано, не все еще сделано, для того, чтобы о нем знал весь тюркский мир", - добавил Дюсен Касеинов.

Взявший следующее слово Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов подчеркнул, что Низами является жемчужиной не только восточной, но и всей мировой литературы. В своем богатом творчестве он призывал людей к добру, состраданию, честности и справедливости, учил любить бога, ближнего, родину, воспевал красоту. Духовные и нравственные ценности - основа жизни поэта и его творений. Сегодня много говорится о гендерном равенстве. Но еще в 12 веке героинями произведений Низами становились мудрые женщины, правящие государством.

"Шекспир относил Низами к числу семи лучших поэтов всех времен и народов. Фольклорный памятник - поэма "Лейли и Меджнун" о несчастной любви, принесшая славу великому мыслителю Востока, написана за четыре столетия до трагичной истории о Ромео и Джульетте. Возможно, арабская легенда вдохновила Шекспира на создание ее европейской версии. Тюркский мир знает много выдающихся личностей. Низами Гянджеви занимает в этом списке достойное место. Его творения переведены на многие языки и любимы на всем Востоке. Сегодня важно сохранить и передать молодому поколению великое литературное наследие гениального поэта и философа-гуманиста, оставившего глубокий след не только в родной, но и во всей мировой литературе", - заключил посол.

После этого гости встречи поделились историями своего знакомства с творчеством Низами Гянджеви и зачитали избранные произведения бессмертного гения азербайджанской поэзии.

К торжеству также приурочили церемонию вручения "Медиа-премии ТЮРКСОЙ 2020" за вклад в развитие организации и широкое распространение в мире тюркской культуры. В этом году ее присудили за объективное освещение карабахской войны. Награды вручены двум представителям прессы - корреспонденту агентства "Анадолу" в КР Назиру Алиеву и обозревателю газеты "Слово Кыргызстана" Аиде Шириновой.

Завершилось мероприятие концертной программой, включающей в себя виртуозную игру на комузе, исполнение эпоса "Манас", национального азербайджанского танца, а также музыкальных произведений, положенных на стихи крупнейшего поэта-романтика.

К слову, Низами Гянджеви родился, жил и творил в древнем азербайджанском городе Гянджа, одном из важных культурных центров средневековья. Безусловно, он был уникальной личностью, открывшей новую страницу в летописи художественной мысли человечества. Яркое наследие великого мастера, превратившееся в неотъемлемую часть духовности азербайджанского народа, на протяжении многих веков занимает достойное место в сокровищнице неповторимых культурных ценностей.

Поэт-мыслитель заложил основу большой литературной школы, состоявшей из его многочисленных последователей. Он создал восхитительные жемчужины словесного искусства, обогатившие историю философско-общественной и художественно-эстетической мысли Ближнего и Среднего Востока.