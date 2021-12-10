В Нидерландах выпущена марка, посвященная 880-летию Низами Гянджеви

В Нидерландах выпущена почтовая марка "Nizami Ganjavi - Azerbaijani poet and writer", посвященная "Году Низами Гянджеви" в Азербайджане и 880-летию великого поэта и философа. Марка выпущена национальным оператором почтовой связи Нидерландов PostNL в рамках проекта "Жемчужины Азербайджана", автором которого является наша соотечественница, проживающая в Амстердаме, хореограф Салтанат Ревангызы.

Об этом сообщила Trend автор проекта, передает Day.Az.

Проект "Жемчужины Азербайджана" направлен на пропаганду национальной истории и культуры. Ранее были выпущены почтовые марки, посвященные основоположнику современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, композитору Узеиру Гаджибейли, одному из основоположников национального симфонизма, композитору Джовдету Гаджиеву, эстрадному и оперному исполнителю Рашиду Бейбутову, "королеве азербайджанского танца" Амине Дильбази, а также "Харыбюльбюль" - в память о шехидах Карабахской войны, Национальному герою Альберту Агарунову, журналистам-шехидам Сираджу Абышову и Магерраму Ибрагимову и т.д.