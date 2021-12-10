В Союзе композиторов Азербайджана почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Day.Az в пресс-службе СКА.

В Концертном зале имени Узеира Гаджибейли Союза композиторов собрались известные представители музыкальной культуры страны, композиторы и музыковеды, чтобы почтить память великого лидера, всю свою жизнь посвятившего идее прогресса и процветания Азербайджана.

Мероприятие вступительным словом открыла председатель Союза композиторов, народная артистка, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, профессор Фирангиз Ализаде.

Она отметила определяющую роль деятельности Гейдара Алиева в судьбе Азербайджанской Республики, в построении независимого современного Азербайджана. Было подчеркнуто, что с именем Гейдара Алиева был связан "золотой век" музыкальной культуры республики, когда творили наши корифеи - Гара Гараев, Фикрет Амиров, Ниязи и другие. Пристальное внимание со стороны главы государства к их творчеству было для композиторов необычайной поддержкой и стимулом к созданию выдающихся произведений.

Затем вниманию присутствующих был представлен видеоролик, ожививший страницы славной жизни и деятельности Гейдара Алиева.

На мероприятии доклад на тему "Симфонические произведения азербайджанских композиторов, посвященные Гейдару Алиеву", представила секретарь СКА, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова. Затем слово было предоставлено председателю Союза Фирангиз Ализаде, которая рассказала об истории создания своего произведении для симфонического оркестра İthaf, посвященного Гейдару Алиеву.

Вслед за ее выступлением это сочинение прозвучало в формате видеозаписи, где на сцене Филармонии в 2004 году Азербайджанским государственным симфоническим оркестром дирижировал великий музыкант современности - Мстислав Ростропович.

С докладом "Новые произведения азербайджанских композиторов на патриотическую тему" выступил секретарь Союза композиторов, заслуженный деятель искусств, профессор Джалал Аббасов.

О музыкальных проектах Фонда Гейдара Алиева, реализованных при участии Союза композиторов, рассказала ответственный секретарь Союза, доктор искусствоведения, заслуженный учитель республики Джамиля Гасанова.

В заключение мероприятия был представлен видеоролик с записью нового произведения композитора, заслуженного учителя Азербайджана Лалы Джафаровой "Əbədi yaşar Heydər" для двух певцов, хора и симфонического оркестра (на слова Рамига Мухтара). В его исполнении приняли участие народная артистка Гюльназ Исмайлова, Фехри Кязим Ниджат (солисты), а также студенческий симфонический оркестр и хор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (дирижер - Ю.Кухмазова).