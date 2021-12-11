В Баку презентовали поэтический сборник Михая Эминеску и открыли выставку работ румынских художников

В Баку состоялись презентация переведенного на азербайджанский язык поэтического сборника классика румынской литературы Михая Эминеску и выставка работ румынских художников, посвященная 30-летию признания Румынией независимости Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие было организовано Азербайджанским национальным музеем ковра и посольством Румынии в Азербайджане. Среди гостей были представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, дипломатических миссий.

Румыния стала второй страной, признавшей независимость Азербайджана. Это произошло 11 декабря 1991 года. Посольство в Румынии было первым диппредставительством, открытым страной в Восточной Европе.

На открытии посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре рассказал об успешном сотрудничестве между двумя странами, реализации различных проектов, подчеркнул важность издания сборника поэзии Михая Эминеску на азербайджанском языке для ознакомления широкой общественности с национальным литературным наследием Румынии.

Директор музея ковра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова отметила, что презентация книги и выставка работ румынских художников являются очередным мостом культуры между странами, позволят лучше узнать традиции румынского народа, поспособствуют дальнейшему расширению связей в сфере искусства.

Президент Ассоциации искусства и наследия Румынии Николетта Загура отметила важность реализации совместных культурных программ, пропаганды литературного и художественного наследия дружественных народов.

Над книгой работали Жаля Исмаил (дословный перевод) и Салим Бабуллаоглу (поэтический перевод), которые поделились своими мыслями о румынской литературе. В заключение были продекламированы стихи из сборника поэзии Михая Эминеску, гости ознакомились с экспозицией.