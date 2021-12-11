В Филармонии прошел вечер классической музыки памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел вечер классической музыки, посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители государственных структур, деятели культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Выступившие на открытии председатель Сабаильской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Мухтар Нагиев, руководитель организационного отдела Центрального аппарата ПЕА Ахлиман Тагиев подчеркнули, что история современного независимого Азербайджана и впечатляющие успехи страны во всех областях общественной, экономической и культурной жизни, внешнеполитической сфере, признание страны в мире как демократического и процветающего государства, высокий уровень мультикультурализма и толерантности, прогресс во всех сферах жизни, являющиеся ярким примером для всего мира, неразрывно связаны с именем выдающегося государственного деятеля, гениального сына азербайджанского народа, общенационального лидера Гейдара Алиева, чье дело достойно продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Было подчеркнуто, что светлая память об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве навсегда в сердцах азербайджанского народа.

Мероприятие продолжилось выступлением Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением кавалера государственных орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", народного артиста Рауфа Абдуллаева. Прозвучали симфоническая поэма Гара Гараева "Лейли и Меджнун", симфоническая гравюра "Караван" Солтана Гаджибекова, симфонический мугам "Гюлистан Баяты-Шираз" Фикрета Амирова. Вечер завершился исполнением финальной сюиты из балета Гара Гараева "Тропою грома".

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