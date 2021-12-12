https://news.day.az/culture/1414593.html Народный артист Азербайджана госпитализирован с раком желудка - ФОТО
Народный артист Азербайджана госпитализирован с раком желудка - ФОТО
Ведущий актер Национального драматического театра, народный артист Рамиз Новруз госпитализирован.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил сын актера Джавидан Новруз.
После предварительного обследования у актера диагностировали рак желудка.
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