Народный артист Азербайджана госпитализирован с раком желудка
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Ведущий актер Национального драматического театра, народный артист Рамиз Новруз госпитализирован.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил сын актера Джавидан Новруз.

После предварительного обследования у актера диагностировали рак желудка.