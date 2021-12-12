Армяне уничтожили около 95% памятников истории и культуры в Карабахе

На освобожденных территориях Азербайджана уничтожено около 95 процентов памятников истории и культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

"С ноября прошлого года на освобожденных территориях обнаружено более 400 исторических памятников культуры. Около 140-150 найденных памятников не числились в реестре. В то же время на освобожденных территориях было более 800 учреждений культуры, театров и библиотек, музыкальных школ и др. Наши мониторинги показывают, что около 95 процентов исторических памятников культуры были разрушены. Эти мониторинги все еще продолжаются. Есть места, куда наши представители еще не смогли поехать. Здесь есть и минная опасность, ландшафтная сложность. Но эта работа продолжается. После окончания мониторинга мы подготовим список и обратимся в международные организации с требованием привлечь армянскую сторону к ответственности. Разрушенные памятники свидетельствуют о том, что это военное преступление и преступление против человечности", - заявил министр.