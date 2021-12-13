В Театре оперы и балета прошел прекрасный показ оперы "Богема" Джакомо Пуччини

11 декабря в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ оперы "Богема" Джакомо Пуччини, написанной по известному произведению Анри Мюрже "Сцены из жизни богемы".

Эта опера знакомит зрителей с яркими и интересными картинами из жизни прекрасных художников, талантливых писателей, которые влюбляются, веселятся, работают и стараются с юмором преодолевать все тяготы беззаботной жизни. Не случайно "Богема" официально признана театральными критиками одной из самых лучших и популярных опер в мире.

Репертуарный изыск театра, как правило, всегда совмещается с достойным исполнением. Следует отметить, что постоянно приглашая именитых гастролёров на очередную постановку, руководство театра учитывает, прежде всего, репертуар, так называемые "коронные партии", в которых талант зарубежных исполнителей проявляется наиболее ярко. Вот и в нынешней постановке оперы Дж.Пуччини наряду с азербайджанскими вокалистами, были приглашены ведущие солисты Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, народный артист Республики Беларусь Владимир Громов (партия Марселя) и Одесского национального академического театра оперы и балета, лауреата международных конкурсов вокалистов Эдуард Мартынюк (партия Рудольфа).

Отрадно, что даже в условиях пандемии спектакли театра каждый раз собирают большую зрительскую аудиторию. И на сей раз опера "Богема" прошла при аншлаге и с ошеломляющим успехом. Присутствующие зрители тепло и эмоционально принимали выступление артистов, сопровождая исполнение ими арий и дуэтов нескончаемыми аплодисментами и возгласами "браво!".

В этот день исполнители главных партий и артисты хора на сцене пели и играли с каким-то особенным вдохновением. Самых высоких оценок заслуживает симфонический оркестр под руководством заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай" Эйюба Гулиева, который провел спектакль с профессиональной точки зрения просто прекрасно.

Очень хорошо исполняли свои партии и ведущие вокалисты театра - заслуженные артисты Азербайджана Илаха Эфендиева (партия Мими), Инара Бабаева (партия Мюзетты), Турал Агасиев (партия Шонара), народные артисты республики Али Аскеров (партия Альциндора), Акрам Поладов (партия Коллена) и др.

Аншлаг в зале и тёплый приём спектакля зрителями ещё раз подтвердил, что только высоким уровнем постановок можно привлекать внимание и интерес зрителей к театру. Следует отметить, что из года в год наблюдается весьма приятная тенденция - зрительный зал Театра оперы и балета, будь то выступление с именитыми гастролерами или "рядовой" спектакль, постоянно полон. И в этом проглядывается не только весьма грамотная репертуарная политика руководства театра, ведущего довольно активную целенаправленную организационную работу на постоянное обновление репертуара театра и поддержание высокого профессионального уровня спектаклей, но также и заслуга всей труппы (как оперной, так и балетной) театра, старающейся в каждом спектакле проявить себя с наилучшей стороны

Нигяр Алиева