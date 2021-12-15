Министерство культуры ознакомилось с условиями в Театре пантомимы

Первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев, заведующая отделом искусства и нематериального культурного наследия министерства Фарах Аджалова и заведующая сектором театра Кенуль Джафарова встретились с коллективом Азербайджанского государственного театра пантомимы, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

В ходе встречи состоялось обсуждение репертуара театра, деятельности коллектива в пандемию и постпандемийный период. Первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев на месте ознакомился с вопросами, которые касаются технического оснащения и состояния здания театра.

Представители министерства отметили роль Азербайджанского государственного театра пантомимы в национальном театральном процессе, дали высокую оценку творческой деятельности труппы, пожелали успехов коллективу.