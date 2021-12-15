«Азерхалча» представила свою продукцию в России

14 декабря ковры ОАО "Азерхалча" в очередной раз были представлены москвичам во время проведения специально организованного вечера Азербайджана. В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу, торговый представитель Азербайджана в России Руслан Алиев, председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Маммадов и другие представители этой организации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Открывая мероприятие вступительным словом, Полад Бюльбюльоглу поприветствовал всех присутствующих на вечере Азербайджана. В ходе своего выступления Эмин Маммадов выразил уверенность, что участники мероприятия будут восхищаться настоящими азербайджанскими коврами, подчеркнув, что ОАО "Азерхалча" открыто для всех новшеств и ожидает от дизайнеров привлекательных предложений о сотрудничестве. Выступивший главный редактор журнала ELLE Decoration Алексей Дорожкин сообщил о готовности сотрудничать с ОАО "Азерхалча" в будущем, и выразил особый интерес к азербайджанским коврам.

Азербайджанские ковры ручной работы, представленные в одном из самых известных мест в Москве - Каспиане, в большинстве своём являются карабахскими коврами.

Зрителям были представлены 56 ковров как из классических, так и из современных коллекций. В этом особом вечере приняли участие 50 известных российских дизайнеров.

Официальная часть мероприятия состояла из общей экспозиции азербайджанских ковров, презентации под названием "Новая жизнь азербайджанских ковров" и мастер-класса по объяснению процесса ткачества азербайджанских ковров. После официальной части гостям были предложены блюда азербайджанской национальной кухни, презентация национальных вин и концертная программа специально приглашённых из Азербайджана музыкантов Риада Маммадова и Аслана Ахмадова.

Организаторами закрытого азербайджанского вечера "Азербайджанские ковры на берегу Каспиан" являются Посольство Азербайджанской Республики в Российской Федерации, Торговое представительство Азербайджана в России, ОАО "Азерхалча" и Высшая школа дизайна "Детали". Основная цель вечера - привлечь внимание известных дизайнеров к азербайджанским коврам, создать основу для сотрудничества с ними. ОАО "Азерхалча" поставила в повестку дня такие вопросы, как работа со всемирно известными дизайнерами, получение от них заказов и изготовление ковров по этим заказам.