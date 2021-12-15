Международный центр мугама и Дом культурного наследия Венгрии подписали меморандум о сотрудничестве

Международный центр мугама и Дом культурного наследия Венгрии подписали меморандум о культурном сотрудничестве, сообщили Day.Az в пресс-службе центра, передает Day.Az.

На церемонии подписания директор МЦМ, народный артист Мурад Гусейнов проинформировал гостя о деятельности центра, в том числе о музыкальной культуре Азербайджана и искусстве мугама. Было отмечено, что благодаря вниманию, оказываемому государством национально-культурному наследию, усилиям Фонда Гейдара Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, направленным на пропаганду мугамного искусства в мире, сегодня азербайджанская музыка покоряет весь мир. В ходе встречи директор отметил актуальность обсуждения перспектив совместного сотрудничества в различных направлениях музыки. Директор также подчеркнул, что МЦМ в своей деятельности придает особое значение международным связям. Меморандум будет способствовать расширению культурных связей между Азербайджаном и Венгрией, взаимной пропаганде культур двух стран, а также пропаганде искусства мугама и азербайджанской музыки в целом.

Директор ДКНВ Пал Иштван поделился мнением о сотрудничестве, о взаимодействии между МЦМ и венгерскими музыкальными коллективами в области пропаганды этнической музыки, а также подчеркнул необходимость проведения в рамках сотрудничества выставочных, исследовательских и концертных проектов, пропагандирующих образцы национального культурного наследия.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам организации взаимных проектов, взаимного обмена искусством на фестивалях, организованных как в Венгрии, так и в Азербайджане. В ходе обсуждений были рассмотрены возможности взаимного сотрудничества с целью пропаганды национальной музыки обоих народов.

Дом культурного наследия Венгрии - это национальное учреждение, созданное Министерством культурного наследия Венгрии, с целью сохранения и пропаганды венгерских народных традиций. Учреждение поддерживает и продвигает все проекты, связанные с венгерскими народными традициями.

Отметим, что создание связей с культурными организациями, функционирующими в сфере музыки в зарубежных странах, а также международное сотрудничество являются приоритетным направлением деятельности Международного центра мугама. В рамках проекта "Жемчужины этнической музыки" музыканты из Греции, Италии, Австрии, Израиля и ряда других стран вместе с азербайджанскими исполнителями мугама выступали с концертными программами. Также Центром были организованы концерты азербайджанских музыкантов в Швейцарии, Франции, Польше, Китае, Марокко, Индии, России, Грузии.