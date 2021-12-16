Азербайджанские музыканты выступили с концертом в Грузии

В Музее азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундова в Тбилиси (Грузия) была организована концертная программа, посвященная пятилетию проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), сообщили Trend в пресс-службе филармонии, передает Day.Az.

Мероприятие было организовано при поддержке министерства культуры Азербайджана, Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, а также Азербайджанского культурного центра имени М.Ф.Ахундова, министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, посольства Азербайджана в этой стране, госнефтекомпании SOCAR.

На открытии вечера выступила координатор проекта "Gənclərə dəstək", музыковед Айла Керимова-Закария, которая отметила, что основная цель проекта - выявление и поддержка молодых талантов.

"Также наша задача - сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры. Представленные в рамках проекта программы рассчитаны на широкую аудиторию слушателей с разными музыкальными предпочтениями, среди которых ценители высокого академического исполнения, мугама, джаза, эстрады", - добавила она.

Далее была представлена музыкальная программа, в которой выступили лауреаты международных и республиканских конкурсов - исполнительница на каноне Натаван Гасанова, пианисты Зюмруд Ализаде, Эртогрул Балаев, скрипачка Сура Руфат, ханенде Хезрет Азизли, вокалисты Гусейн Алиев, Теймур Кязымов.

В концерте также приняли участие пианистка, заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Алиева и концертмейстер Диляра Керимова.

В заключение программы участникам концерта были вручены дипломы и благодарственные письма.

Напомним, что "Gənclərə dəstək" - проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Этот проект - источник самых различных возможностей для реализации своих талантов и творческих идей. Автор идеи проекта - директор Филармонии, народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Адыгезалзаде. Координатор проекта - музыковед Айла Керимова-Закария.