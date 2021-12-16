Российские школьники изучают литературу по произведениям известного бакинца

Для известного российского писателя и поэта, члена Союза писателей России и Русского географического общества, почетного члена Союза писателей Азербайджана, нашего соотечественника Эльдара Ахадова этот год выдался плодотворным, передает Day.Az со ссылкой на Trend

Недавно он побывал на родине, где провел творческие встречи в Русском доме в Баку (Российский информационно-культурный центр), Доме русской книги, Бакинском книжном центре, участвовал в традиционном фестивале "Есенинская осень" в честь дня рождения Сергея Есенина, подведении итогов IV Республиканского конкурса "Хайку на волнах Хазара", презентации книг известного писателя Натига Расулзаде, посетил Центр творчества Максуда Ибрагимбекова и т.д.

В 2021 Эльдар Ахадов принял участие в реализации ряда проектов, выпущено несколько книг автора.

"Прежде всего, это книга прозы "Люблю и помню". Затем книга переводов моих друзей - поэтов из других стран. Книга называется "Тридцать три" по числу авторов, которые представлены в книге. Стихи 22 поэтов из 33 были переведены мной. Далее - моя книга "Смысл жизни" на сербском языке. Благодарю за нее моих сербских друзей. И две книги на испанском языке, изданные в Мексике издательством "3k" и в Перу издательством "Kametsa". Названия книг одинаковые "Voz en el viento" ("Голос на ветру"), но содержание разное: в мексиканском варианте стихи и проза, а в перуанском - только стихи. В завершение несколько слов не о моей книге, но совершенно особенной для меня - учебном пособии "Родная русская литература", которая была издана в 2020 году, но известно о ней мне стало в 2021 году. Это первый на территории России бумажный учебник, в котором школьникам наряду с другими авторами представлено и мое творчество в целях изучения современной русской литературы. До этого мое творчество в учебных целях издавалось лишь на электронном носителе - диске в 2008 году Красноярской краевой детской библиотекой", - отметил литератор.

Интересно, что автором "Родная русская литература" также является наша соотечественница Наталья Наумова, которая родилась в 1955 году в Баку. Она окончила Ялтинское педагогическое училище, является членом Союза писателей Украины и России, автором множества сборников стихов.

"Родная русская литература" представляет из себя сборник художественных произведений писателей и поэтов Красноярского края с вопросами и заданиями для изучения родной русской литературы в пятом классе общеобразовательной школы. Книга содержит произведения эвенкийского фольклора, а также произведения эвенкийских и красноярских авторов. Все произведения сопровождены иллюстрациями, а также вопросами, заданиями, тестами, которые будут способствовать более глубокому изучению и пониманию их содержания. Сборник позволит детям расширить читательский кругозор и приобщиться к духовной культуре родного края.

Эльдар Ахадов родился 19 июля 1960 года в Баку. Начал сочинять уже в восемь лет, а в 15 лет его перевод сонета Уильяма Шекспира напечатали в газете Бакинского государственного университета. В Баку пытался поступить на исторический факультет Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет), но не прошел по баллам. Поэтому поступил на заочное отделение Азербайджанского индустриального института (АзИИ, ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности) и одновременно работал в Проектном институте. Затем поступил в Ленинградский горный институт (ныне - Санкт-Петербургский горный университет) и долгие годы работал по специальности на Крайнем Севере. С 1986 года живет в Красноярске. Однако все эти годы поддерживает с Азербайджаном непрерывную связь, где живет его мать, сестра и много родственников. Является автором более шестидесяти книг прозы и поэзии, обладателем литературных премий и медалей, лауреатом конкурсов и фестивалей, активно занимается общественной деятельностью. Называет литературу делом всей своей жизни, подчеркивая, что большинство его произведений основано на личном опыте.