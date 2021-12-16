В Баку прошел музыкально-поэтический вечер, посвященный Низами Гянджеви

В Центре культуры и эко-парке в поселке Зиря в рамках симпозиума "Культурное наследие Низами Гянджеви - XXI век" (Nizami Gəncəvi İrsi XXI əsr) прошел музыкально-поэтический вечер, посвященный Году Низами Гянджеви и 880-летию великого азербайджанского поэта и философа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Симпозиум "Культурное наследие Низами Гянджеви - XXI век" организован при поддержке Фонда Гейдара Алиева, министерства образования и министерства культуры Азербайджана. В симпозиуме принимали участие видные общественные и государственные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

В музыкально-поэтическом вечере были представлены выступления исполнителей мугама и театрализованные номера по мотивам сборника эпических поэм "Хамсе" ("Пятерица") Низами Гянджеви, в который в стихотворной форме входят произведения "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Семь красавиц", "Искандер-наме", "Лейли и Меджнун".

Гостям была также представлена интересная экспозиция картин и скульптурных произведений, посвященная творчеству Низами Гянджеви, участникам вручены дипломы.Для гостей была проведена экскурсия по центру, рассказано о деятельности Центра культуры и эко-парке, который был создан в 2015 году. Проект, реализованный Фондом Гейдара Алиева в бакинском поселке Зиря, привлекает внимание своей грандиозностью и оригинальностью. В частности, здесь действует Музей ковра и Учебный центр по ковроткачеству, хранятся уникальные старинные образцы ковров и ковровых изделий азербайджанской школы ковроткачества. В музее экспонируются ворсовые и безворсовые ковры, килимы, паласы, а также представлены старинные изделия из металла. В Ресурсном центре IDEA проводятся тренинги, встречи, круглые столы, обсуждения тем, связанных с экологией, вопросов по охране флоры и фауны и т.д. В Центре также действуют кабинеты иностранных языков и шахмат, студии моды и изобразительного искусства, кинозал 3D и фото-видеостудия, гимнастический зал, представлена библиотека и широкая база электронной библиотеки на различных языках. И, конечно, потрясающий зеленый участок - галерея, где высажены экзотические растения, цветы и деревья различных пород, создана водоканальная система, есть уникальные виды птиц и создан Дом орхидеи.