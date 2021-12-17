Презентован документальный фильм "ÖN SÖZ – ON SÖZ", посвященный 10-летию YARAT

Пространство Современного Искусства YARAT провело в Музее каменной летописи показ документального фильма о YARAT "ÖN SÖZ - ON SÖZ" ("Предисловие. Десять слов"), посвященного 10-летию организации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фильм снят Baku Media Center.

В начале вечера на фасаде здания Музея каменной летописи был представлен маппинг.

Далее в Музее каменной летописи состоялся показ документального фильма "ÖN SÖZ - ON SÖZ".

В мероприятии приняли участие основательница Пространства Современного Искусства YARAT, известный художник Аида Махмудова, исполнительный директор Baku Media Center Орман Алиев, директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов, директор Азербайджанского национального музея ковра, заслуженный работник культуры Ширин Меликова, а также известные деятели культуры и искусства, представители творческой молодежи, члены команды YARAT.

В своем выступлении перед показом фильма исполнительный директор Baku Media Center, генеральный продюсер фильма Орман Алиев поздравил YARAT с юбилеем и подчеркнул, что к этой дате подготовлена документальная кинолента.

Было отмечено, что авторы фильма постарались отразить деятельность YARAT за 10-летний период. Но объединить все проекты в одной кинокартине нелегко, ведь за десять лет Пространство Современного Искусства провело огромное количество мероприятий. Часть из этих проектов вошла в фильм.

Орман Алиев поздравил команду YARAT с юбилеем и пожелал успешной реализации всех задуманных творческих планов и идей в будущем.

Далее вниманию зрительской аудитории был представлен документальный фильм, повествующий о деятельности YARAT, пути, пройденным Пространством Современного Искусства за этот период, его исключительной роли в развитии современного искусства Азербайджана, в формировании и поддержке молодого поколения творческих личностей.

В фильме освещаются мультидисциплинарные проекты YARAT, прошедшие за последние 10 лет, сотрудничество организации с местными и зарубежными художниками, а также ее участие в международных мероприятиях. В киноленте представлены интервью художников, кураторов и других деятелей культуры, рассказывающих об общественных и образовательных проектах, фестивалях, выставках и других мероприятиях, реализованных с YARAT на протяжении 10 лет.

Фильм, режиссером которого является Фуад Гулиев, был встречен зрительской аудиторией с большим интересом.

Показ документального фильма "ÖN SÖZ - ON SÖZ" завершил программу мероприятий, посвященных юбилею YARAT. В течение одной недели, с 9 по 16 декабря, были организованы значимые проекты, проходящие в YARAT на протяжении 10 лет - выставки, театральные спектакли и кинопоказы, концерты, мастер-классы и литературные вечера.

Напомним, что Пространство Современного Искусства YARAT - это некоммерческая организация, основанная в 2011 году Аидой Махмудовой. Организация занимается популяризацией и развитием современного искусства в Азербайджане. Ее целью также является создание творческой платформы для художников. В Центре YARAT, открытом в 2015 году, проводились персональные и групповые выставки ведущих современных художников Азербайджана - Фаига Ахмеда, Рашада Алакбарова, Орхана Гусейнова, Аиды Махмудовой, а также всемирно известных художников, таких как Ширин Нешат, Оскар Мурильо, Шилпа Гупта, Микеланджело Пистолетто и Таус Махачева. Проектное пространство ARTIM продолжает обогащать современное искусство Азербайджана новыми именами, выступая в качестве экспериментальной площадки для молодых художников.

Выставочная программа Музея живописи Азербайджана XX-XXI веков (управляется организацией YARAT с 2018 г.), аккумулируя творчество выдающихся художников-модернистов и авангардистов, представила их работы в неожиданном ракурсе.

Участие YARAT в 55-й и 56-й Венецианской биеннале, международной ярмарке искусства Art Dubai, ярмарке современного искусства Viennafair, ярмарке современного искусства Cosmoscow и в других масштабных художественных мероприятиях сыграло важную роль в признании современного азербайджанского искусства в мире. С момента своего основания YARAT сумел привлечь широкую аудиторию, организовав множество выставок, социальных и образовательных программ, театральных и фотографических фестивалей.

За все время деятельности Пространства Современного Искусства YARAT были реализованы 194 локальные и международные выставки, около 2000 образовательных и общественных программ.

За последние 10 лет Пространство Современного Искусства YARAT собрало свою уникальную коллекцию произведений искусства. Коллекция YARAT отражает новое искусство Азербайджана благодаря работам Рашада Алакбарова, Рашада Бабаева, Орхана Гусейнова, Аиды Махмудовой, Санана Алескерова, Махмуда Рустамова, Замира Сулейманова и других ведущих современных художников. Кроме того, в коллекцию вошли работы всемирно известных художников, таких как Оскар Мурильо, Ширин Нешат, Идрис Хан, Афруз Амиги, Таус Махачева, Кока Рамишвили, Нильбер Гюреш. Коллекция YARAT является не только первым и единственным собранием современного искусства в Азербайджане, но и наглядным примером роли организации в развитии современного искусства на протяжении 10 лет.