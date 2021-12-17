Впервые в Азербайджане - выставка работ известного французского фотографа Поля Надара

В Национальном музее искусств Азербайджана в Баку открылась выставка работ известного французского фотографа Поля Надара (1856-1939), вошедшего в историю фотографии как выдающийся уличный фотограф.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, экспонируемые фотографии представлены в Азербайджане впервые. Выставка организована посольством Франции в Азербайджане и Французским институтом в Азербайджане в сотрудничестве с министерством культуры и Национальным музеем искусств Азербайджана. Куратор экспозиции - Кенуль Рафиева.

Выступая на открытии мероприятия, заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева отметила, что выставка организована в рамках культурных связей между Азербайджаном и Францией.

Замминистра культуры подчеркнула, что ранее в разные годы в музее были организованы выставки, посвященные искусству Франции.

"Богатое историческое и культурное наследие Азербайджана всегда вызывало интерес и привлекало внимание путешественников и зарубежных представителей искусства. И визит Поля Надара в Баку дает основание об этом говорить", - сказала она.

Было отмечено, что Поль Надар - один из известных и талантливых фотографов своего времени, и снятые в Азербайджане фотографии имеют большое значение как документальные свидетельства Баку конца 19-го века. В ходе визита в Баку Поль Надар запечатлел уникальные архитектурные образцы города, ворота Гоша-Гала, Дворец Ширваншахов, а также представителей местного населения.

Севда Мамедалиева добавила, что в экспозицию вошли около 70 фотографий.

Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс проинформировал присутствующих о деятельности Поля Надара.

Было отмечено, что Поль Надар был сыном и преемником известного фотографа Феликса Надара (1820-1910), одного из пионеров фотографического искусства во Франции 19-го века и основателя престижной компании "Надар". Сделанные Феликсом Надаром портреты его современников представляют собой выразительные образы известных личностей Франции, среди них Виктор Гюго, Жорж Санд и др.

В своем творчестве Поль Надар хотел создать современную фотографию, которая отражала бы реальную жизнь. В 1890 году он принял предложение совершить путешествие из Парижа в Стамбул, а затем в Тбилиси, Баку и Ташкент.

Посол подчеркнул, что в путешествии Поль Надар снял около тысячи фотографий, эти фотографии впоследствии были представлены на международных выставках и конференциях, сейчас они хранятся во Франции в архиве мультимедийной библиотеки архитектуры и наследия при министерстве культуры Франции.

"Эти фотографии, снятые 130 лет назад, предоставляют нам возможность посмотреть на Баку того периода глазами французского фотографа. Верю, что выставка внесет вклад в развитие и расширение отношений между Францией и Азербайджаном в сфере культуры", - сказал посол.

Куратор выставки Кенуль Рафиева в своем выступлении рассказала о работе по организации экспозиции.

Было отмечено, что десятки фотографий, которые экспонируются на выставке, представляют собой современные отпечатки оригинальных негативов, хранящихся в фотоархиве мультимедийной библиотеки архитектуры и наследия при министерстве культуры Франции. В рамках выставки они разделены на три тематических раздела: "Портреты великих", "Баку" и "Путешествие в Туркестан".

Далее состоялся показ короткометражного документального фильма "Бакинский вояж Поля Надара". Над фильмом работали: фотограф и историк Рустам Гусейнов, куратор Кенуль Рафиева, композитор Араз Озара.

Отметим, что Поль Надар, отправившись в 1890 году из Парижа на Восточном экспрессе, прибывает в Стамбул 18 августа 1890 года. Оттуда, переплыв Черное море, он попадает в порт Батуми и далее (с остановкой в Тбилиси) добирается до Баку. Места, которые Поль Надар посетил во время своего пребывания в Баку в 1890 году, выглядели иначе, чем сейчас. Поэтому его фотографии являются документальным свидетельством большого значения столицы Азербайджана в конце 19-го века. Надар снимает уникальные архитектурные сооружения в Баку (один из символов города - врата Гоша-гала, церковь Святого Николая, Дворец Ширваншахов), жителей узких улиц старого города, магазины и оживленные рынки, уличных торговцев и новое городское общество, семьи и детей. Какие-то локации на фотографиях Надара, сделанных в 1890 году, узнаваемы и сегодня, а некоторые полностью изменили свой облик.

Выставка проходит в Национальном музее искусств Азербайджана с 18 декабря 2021 года по 15 февраля 2022 года.

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