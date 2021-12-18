Премьера спектакля "Сталин" в Русской драме

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна прошла премьера спектакля "Сталин" по пьесе народного писателя Азербайджана Эльчина Эфендиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Над спектаклем работали приглашенные из России театральные деятели: режиссер-постановщик Кирилл Заборихин, художник-постановщик Татьяна Мельникова и композитор Андрей Шошкин.

Спектакль поставлен в рамках государственного заказа министерства культуры Азербайджана.

Сюжет этой интригующей истории о человеке, который имел "множество масок и лиц", не так уж и прост. В нем много неожиданных поворотов, интриг, заговоров, детективных инсинуаций, непредвиденных поражений заговорщиков и ностальгии по любви. Что актрису Ольгу Александровскую привело в Кремль, в кабинет к самому Иосифу Виссарионовичу, пытаются понять, переосмыслить и использовать в собственных интересах куратор органов безопасности и его сообщники, замыслившие нечто невероятное.

Действие спектакля разворачивается перед скорой кончиной Сталина в начале 1950-х годов в Баку и на побережье Каспия, в Москве - в Кремле, на конспиративной квартире и в подвале Лубянки.

Интересно, что имена соратников Сталина (Ягуб Зейналов), членов Политбюро не называются автором, и по решению режиссера они предстают перед зрителями в масках. В образах кураторов партии, министерств, органов безопасности отчетливо угадываются Берия (Олег Амирбеков), Микоян (Заур Терегулов), Маленков (Заур Искендеров) и Буденный (Рустам Керимов). А Ольга Александровская (Марина Литвиненко) - это, на мой взгляд, собирательный образ любимых женщин Сталина. Являясь фактически правителем огромной супердержавы, Сталин мог себе позволить тайные романы с известными артистками. Поговаривали, что его любовницами были балерины Ольга Лепешинская и Марина Семенова, а среди оперных певиц - Наталия Шпиллер и Валерия Барсова. Но наиболее длительные отношения связывали Иосифа Виссарионовича с солисткой Большого театра Верой Давыдовой.

В спектакле также прослеживается история любви Сталина и Надежды Аллилуевой. Согласно семейному преданию семьи Сталиных, 24-летний Иосиф в 1903 году спас 2-летнюю Надежду, когда она упала в море с набережной в Баку. Родилась Надежда в Баку, в семье революционера Сергея Аллилуева. Снова они встретились лишь в 1917 году, а через два года создали семью. Ей было 18, ему - 40 лет, у них родился сын Василий. Надежда Аллилуева была второй женой Сталина (первой была Екатерина (Като) Сванидзе, которая прожила всего 22 года и скончалась в 1907 году. От этого брака у Сталина родился сын Яков). Самоубийство Надежды Аллилуевой в 1932 году Сталин считал "предательством и ударом в спину".

В спектакле видна и ностальгия Сталина по Баку, где прошли его молодые годы, где он встретил свою любовь. Сталин говорил, что этот город стал для него большой школой жизни, и именно в Баку он сформировался как революционер, большевик. Здесь он организовывал стачки, забастовки, борьбу с царской властью, создал преступную группировку, которая совершала налеты на банки, почтовые поезда и нефтепромышленников, занимался рэкетом. Все добытые деньги шли на финансирование партии во главе с Лениным.

В спектакле молодого Сталина сыграли Мурад Исмайлов и Джохар Абдуллаев. Интересно, что Джохар Абдуллаев также воплотил в постановке образы секретаря Сталина Поликарпова и офицера. Других офицеров сыграли Эмиль Атрашкевич, Фарид Бахрамов и Турал Керимов.

В постановке также интересны образы советской эпохи - скульптуры "Девушка с веслом" (Ольга Арсентьева), "Рабочий" (Турал Керимов), "Колхозница" (Майя Воробжанская), "Пионеры" (Самира Рустамова, Иоанна Ферштандт, Эмиль Атрашкевич).

Различная интерпретация образов, диалоги, неоднозначные образы героев оставили яркое впечатление от премьеры.