Демонстрация театральных костюмов в Аздраме - ФОТО
В фойе Азербайджанского государственного академического национального драматического театра представлены театральные костюмы из исторических постановок разных лет, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.
Среди них театральные костюмы, в которых Бести Джафарова играла в спектакле "Хуршидбану Натаван", Фуад Поладов - в "Шахе Гаджаре", Рамиз Новрузов - в "Надир Шахе", Амалия Панахова - в "Шейх Хиябани", Сафура Ибрагимова - в "Атабеках", Шукюфа Юсупова - в "Меценате", Малейка Асадова - в "Любви женщины", Нураддин Мехдиханлы - в "Амир Теймуре".
Демонстрация театральных костюмов вызывает живой интерес у посетителей репертуарных спектаклей театра. Зрители с интересом рассматривают детали сценических костюмов.
Отметим, что театральный костюм является одной из основных частей сценического образа актера, он помогает артисту максимально точно перевоплотиться в своего героя и передать его характер.
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