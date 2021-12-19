Несравненный «Дон Кихот» на сцене Театра оперы и балета

Этот спектакль по праву считается образчиком проверки на качество для любого театра, и даже в "благополучные допандемические времена", как любят иногда говорить театралы, именно на материале "Дон Кихота" Минкуса балетные коллективы проверялись на соответствие тому своду классических канонов, что определяет академизм. Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета с самого открытия этого сезона сразу заявил о высокой планке - сразу же состоялись громкие премьеры, балетная же труппа и вовсе блеснула, выставив на зрительский суд огромное по масштабам хореографическое полотно "Низами", показав, что даже в условиях жесткого карантина театральный коллектив увидел и использовал возможности там, где иные нашли бы только преграды.

И потому, наверное, естественным было под завершение года еще раз утвердить, доказать, что прошедшее испытание не просто не ослабило азербайджанский балет, но и позволило сохранить тот высокий уровень соответствия своему титулу, который позволяет нам с уверенностью говорить о незыблемости академических канонов в нашей театральной культуре. "Дон Кихот" Минкуса вернулся на нашу сцену не с обычными гастролерами, нет, на этот раз театральное руководство организовало приезд блестящих артистов, ведущих солистов Большого театра России: Кристины Кретовой в партии Китри и Игоря Цвирко в партии Базиля.

Эта пара что по технике исполнения, что по своему артистизму, способна украсить своим выступлением самую престижную балетную сцену мира. Их дуэт - настоящая феерия страсти, органичный синтез профессионализма и таланта, подчеркнутых фантастической женственностью примы Большого театра Кристины Кретовой и, конечно же, безумно яркой, брутальной мужской харизмой ее партнера Игоря Цвирко. В таком абстрактном, основанном на принятии условностей жанре, как классический балет, эта пара творит невероятнейшее шоу в лучших традициях русской театральной школы, заставляя, помимо безукоризненного во всех технических отношениях танца, восторгаться еще и убедительностью представляемых на сцене образов. Да, в прошедший теплый по-бакински для декабря субботний вечер зрителям, собравшимся в зале нашего Театра оперы и балета, было по-настоящему жарко от той страсти, что дарили нам Кристина и Игорь, а самое главное - мы смотрели и верили, как завещал Станиславский, мы верили в лукавство и кокетство Китри, в плутовской шарм и при этом истинно испанскую ревность Базиля и, конечно же, верили в ту страсть, что бушевала между уже даже не персонажами, но самыми настоящими личностями, которых для нас воплотили Игорь и Кристина.

Но "Дон Кихот" Людвига Минкуса - это не спектакль одного актера, а масштабное балетное полотно, требующее соответствия по качеству от всех его участников, а не одних лишь исполнителей главных партий. И здесь мы с гордостью можем сказать, что наша труппа проявила себя с самой лучшей стороны.

Начнем с партий не самых тяжелых технически, но знаковых по своим мизансценным, драматургическим значениям и требующим от своих исполнителей именно актерского мастерства и таланта. Дон Кихот и Санчо Панса, чьи образы воплотили Фаик Губатов и Эмиль Азизов, в трактовке наших артистов выглядели так, как их собственно и задумал Сервантес - гротескными, но при этом очень искренними и вызывающими сопереживание зрителей в зале. И противоположную полярность, согласно требованиям комедийного жанра, обеспечили Айдын Мустафаев в партии отца Китри, жадного кабатчика Лоренцо и, конечно же, один из самых "солнечных" по тому позитиву, который он всегда несет со сцены, Игорь Кузнецов, как всегда блестяще исполнивший партию богатого сластолюбца Гамаша. И если российские гастролеры работали "по Станиславскому", то наш артистический квартет показал образчик комедийной игры в манере классической итальянской школы театра архетипов "по Карло Гоцци и Гольдони". И именно балет является тем уникальным жанром, где подобный синтез более чем оправдан, свидетельством чему была зрительская реакция - на финальных поклонах зал аплодировал всему актерскому составу стоя!

А теперь о партиях технических. Эспада в исполнении Макара Ферштандта и возглавляемые им тореадоры составили достойное, яркое и впечатляющее хореографическое обрамление основной сюжетной линии. Отдельно следует выделить Джамилю Керимову, выступившую в этом спектакле в партии уличной танцовщицы - памятуя о том, что эта балерина по праву считается одной из лучших исполнительниц самой партии Китри в нашей труппе, было очень отрадно смотреть ее безукоризненное балетное фламенко! В груди этой балерины бьется настоящее coração latino (сердце латино) и это делает ее танец узнаваемым, выделяющимся среди всех прочих.

И несколько иную, самобытную и очень авторскую трактовку горячему испанскому танцу в партии Мерседес показала замечательная балерина Самира Мамедова. Ее эмоциональный посыл отличался, пламя страсти перековалось в ее танце в металл уверенной гордости и даже надменности, столь свойственной испанкам.

Чисто техническая партия Повелительницы Дриад в исполнении одной из сильнейших наших балерин Аян Эйвазовой вызвал многократное браво в ее адрес, настолько она была хороша, продемонстрировав великолепную форму: легкий прыжок, четкая прорисовка текстуры танца, и все это замечательным образом оттенялось ее партнершей по мизансцене - амуром в исполнении Юлии Ферштандт, танцующей и играющей одновременно эту нежную, но столь красивую партию.

Среди мужчин особенно следует отметить Сеймура Гадиева - своим экспрессивным и очень запоминающимся исполнением партии в цыганском дуэте с очаровательной Лианой Мирабдуллаевой он продемонстрировал очень серьезный прогресс, и дает основания для уверенности в том, что у нас на глазах растет очень серьезный артист с высокопрофессиональным подходом к своей работе и творчеству.

И, конечно же, нельзя не вспомнить дирижера спектакля, маэстро Орхана Гашимова, под чьим управлением оркестр весь вечер заражал как артистов, так и зрителей духом настоящего театрального праздника. Весьма оригинальный имидж, в которым этот несомненно талантливый и вдумчивый дирижер предстает перед своим оркестром и зрителем-слушателем, не может не вызывать отдельной симпатии, что было отмечено многими в зале совами "А он не просто хорош за пультом, но еще и очень мил!".

На этой позитивной ноте и хотелось бы завершить свой отзыв на этот великолепный спектакль, еще раз поблагодарив наш Театр оперы и балета за тот титанический труд по сохранению и развитию самого прекрасного, на мой взгляд, из всех искусств - академического балета! Браво, и да продолжатся аншлаги!

Аждар Улдуз