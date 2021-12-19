Азербайджанские артисты выступили в Беларуси на концерте примы Мариинского театра

Заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Государственного театра оперы и балета Эйюб Гулиев и талантливый азербайджанский бас-баритон, приглашенный солист Мариинского театра (Санкт-Петербург, Россия) Магеррам Гусейнов выступили в Беларуси на концерте примы Мариинского театра, обладательницы роскошного меццо-сопрано Екатерины Семенчук, сообщили Trend Life в пресс-службе артистов, передает Day.Az.

Сольный концерт представлен в рамках XI Рождественского оперного форума в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь.

Прима Мариинского театра давно покорила сцены крупнейших оперных театров мира. Финалистка престижнейших вокальных конкурсов - Operalia в Лос-Анджелесе и BBC в Кардиффе выступала в миланском "Ла Скала", Королевском театре в Мадриде, Парижской национальной опере, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Большом театре России, на знаменитых фестивалях в Зальцбурге и Эдинбурге.

На концерте Екатерина Семенчук представила музыкальную галерею любимых драматических героинь - Далилы из "Самсона и Далилы", принцессы де Буйон из "Адрианы Лекуврер", Леоноры из "Фаворитки", Сантуццы из "Сельской чести", Эболи из "Дона Карлоса".

Приглашенным гостем вечера был талантливый азербайджанский бас-баритон, солист Мариинского театра Магеррам Гусейнов, который вызвал огромный интерес исполнением сложнейших арий из опер "Дон Жуан", "Тангейзер" и "Сказки Гофмана". Магеррам Гусейнов разделил сцену с Екатериной Семенчук в дуэтах из "Итальянки в Алжире" и "Фаворитки".

За дирижерским пультом знаменитого симфонического оркестра Большого театра Беларуси выступил заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

Восторженный прием зрителей и овации вдохновили солистов и дирижера на исполнение дополнительных номеров на бис - прозвучали популярные номера из "Кармен", "Периколь", "Дона Карлоса" и "Дон Жуана".

По завершении программы концерта, который длился около трех часов, участникам были вручены почетные дипломы Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.

На концерте присутствовали посол Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиев, народный артист СССР, художественный руководитель Большого театра Беларуси, известный хореограф Валентин Елизарьев и другие известные деятели культуры страны.