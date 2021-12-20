В Казахстане презентовали арт-альбом и выставку «Низами Гянджеви»

В музее Библиотеки Елбасы презентовали арт-альбом и выставку "Низами Гянджеви". Экспозиция и презентация, организованные Международной организацией тюркской культуры - ТЮРКСОЙ, посвящены 880-летию великого азербайджанского поэта-философа Ильяса Юсиф-оглы Низами, известного под литературным псевдонимом Гянджеви.

- Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей статье "Семь граней Великой степи" написал: "У народа, который помнит, ценит, гордится своей историей, великое будущее". Библиотека Елбасы поддержала инициативу ТЮРКСОЙ по презентации арт-альбома великого мыслителя тюркского мира Низами Гянджеви. Уверен, этот труд внесет весомый вклад в историю, нау­ку и культурное наследие не только тюркской, но и мировой цивилизации, - подчеркнул в своем приветственном слове директор Библиотеки Первого Президента РК - Елбасы Бакыт­жан Темирболат, передает Day.Az со ссылкой на Казахстанскую Правду.

В арт-альбом вошли более 100 фоторепродукций картин известных художников, созданных по мотивам произведений Низами, издание также дополнено цитатами из поэм философа. 2021 год в Азербайджане был объявлен Годом Низами, причем закончится он по восточной традиции лишь в марте.

- Низами Гянджеви, считавший терпение ключом ко всем удачам, знал, что те, кто попал в беду, могут получить из этого важный жизненный урок. Терпение - это качество, которое развязывает все узлы... "Работай, возвышайся, никто еще в беде не оставался", - сказал Низами, который тесно связан с казахской историей и культурой. Мы рады, что с каждым годом творчество великого поэта-философа все шире освещается в казахской литературе, - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Рес­публики в Казахстане Агалар Атамогланов.

В год юбилея Низами ТЮРК­СОЙ организовала и провела масштабные мероприятия в России, Беларуси, Украине, Польше, Кыргызстане и ряде других стран. Идея создания арт-альбома "Низами Гянджеви" принадлежит Генеральному секретарю ТЮРКСОЙ Дюсену Касеинову.

- Издание вышло на английском языке, чтобы его могли прочитать как можно больше людей. Подобные особенные книги мы выпустили в виде серии - об Абае, Олжасе Сулейменове, Чингизе Айтматове. Сейчас готовится альбом об Алишере Навои, затем - Махтумкули. ТЮРКСОЙ ставит целью осветить наследие выдающихся деятелей государств тюркского мира, и эта работа будет продолжена, - сообщил Дюсен Касеинов.

Он также добавил: гуманис­тические идеи, гармонизация отношений, социальное равенство, толерантность, воспеваемые Низами в знаковых поэмах из свода "Хамсе" ("Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Лейли и Меджнун", "Семь красавиц", "Искендер-наме"), стали эталоном поэтической и философской мысли не только на Востоке, но и во всем мире.

В наше время границы изучения произведений Низами Гянджеви значительно расширились, его сочинения представляют интерес не только в качестве литературно-философских трудов, но и с точки зрения социологии, религиоведения, психологии, педагогики и политологии.

Участники презентации - представители ТЮРКСОЙ, дипломаты, ученые, государственные и общественные деятели Казахстана - вспомнили, что в прошлом году так же широко отмечался юбилей великого казахского поэта-просветителя Абая Кунанбаева, который перевел на казахский язык одно из последних и значимых произведений Низами "Искендер-наме". Абай считал Низами своим ұстазом (учителем) и глубоко почитал его творчество.

Вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов отметил, что презентация альбома философа тюркского мира, проходящая в год юбилея Независимости, - это большая гордость для Казахстана. Затем собравшиеся познакомились с тематической фотовыставкой, материалы которой можно найти на официальном сайте Библиотеки Елбасы.