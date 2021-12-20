«Netflix» потребуется лицензия на осуществление деятельности в Азербайджане

Заказное вещание, предусмотренное проектом закона, охватывает также эти сервисные платформы. В настоящее время в Азербайджане функционирует большинство этих служб.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил председатель Национального совета по телевидению и радио (НСТР) Исмет Саттаров, отвечая на вопрос о том, должны ли сервисы "Oll.tv", "Vimeo" и др. получать лицензию на вещание в Азербайджане, и будут ли они обязаны пройти регистрацию и открыть представительство в Азербайджане.

И. Саттаров отметил, что деятельность этих платформ не регулируется местными законами: "В мире уже началось регулирование этих платформ, и это долгий процесс. С проектом закона "О СМИ" мы тоже начинаем это делать. Эти сервисные платформы должны будут получить лицензию на деятельность в Азербайджане".

Председатель НСТР также прокомментировал вопрос о блокировке сервисных платформ после принятия законопроекта. Он отметил, что блокировка не является основной целью. По словам Саттарова, эти сервисы участвуют на местном рынке и зарабатывают здесь деньги: "По крайней мере, они должны иметь представительство в Азербайджане и регистрироваться в качестве налогоплательщиков. По этой причине включение этих положений в законопроект направлено не на блокировку указанных услуг в нашей стране, а скорее на создание легитимной базы в этой области и привлечение этих платформ на азербайджанский рынок. Это стимулирующий шаг. Мы хотим, чтобы эти сервисные платформы действовали в Азербайджане легально".