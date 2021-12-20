В России рассказали о ткачестве азербайджанских ковров

Директор Азербайджанского национального музея ковра, заслуженный работник культуры Ширин Меликова приняла участие в Международном симпозиуме "Искусство ткачества в тюркском мире: история и современность" в Казани (Республика Татарстан, Россия), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ширин Меликова участвовала в международном симпозиуме в виртуальном формате, она рассказала о деятельности Азербайджанского национального музея ковра в деле восстановления безворсовых техник ковроткачества.

Отметим, что в рамках симпозиума прошли выступления ученых с докладами из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, и регионов Российской Федерации. Собранный в ходе симпозиума материал по ткачеству разных народов, нашел отражение в изданном сборнике материалов к открытию симпозиума.