Скончался заслуженный артист Азербайджана Эльшан Чарханлы

Скончался актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженный артист Эльшан Чарханлы (Ширалиев). Об этом сообщает Trend со ссылкой на близкое окружение актера, передает Day.Az.

Эльшан Чарханлы скончался на 60-ом году жизни,

Эльшан Чарханлы родился 2 октября 1962 года в Баку. В 1983 году окончил факультет "Актер драмы и кино" Азербайджанского государственного института искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). В этом же году приступил к работе в Сумгайытском государственном драматическом театре. С 1989 года работал в Азербайджанском государственном молодежном театре.

С 2009 года - служил в качестве актера в Государственном театре юного зрителя. За годы работы в театре юного зрителя сыграл в около 50 спектаклях. Актер также хорошо знаком зрителям по работе в кино и телесериалах.

Аллах ряхмят элясин.