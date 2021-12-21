В Карабахе успешно восстанавливается культурное наследие
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На освобожденных территориях Азербайджана успешно продолжается миссия по восстановлению культурного наследия.

Об этом сказал во вторник министр культуры Анар Керимов на конференции на тему "Модель развития Азербайджана: вчера, сегодня и завтра", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что одним из первых решений, принятых Президентом Ильхамом Алиевым после победы Азербайджана в Отечественной войне, стало объявление города Шуша культурной столицей нашей страны.

По его словам, это стало месседжем о том, что азербайджанская культура возвращается в Карабах.

Министр отметил, что Азербайджан после победы в Отечественной войне вступил в новый этап.

"Мы должны развивать свою культуру как олицетворение нашей независимости. Необходимо усилить вклад культуры в экономической развитие", - сказал Керимов.