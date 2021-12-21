В список приоритетов Азербайджана входит развитие культурных и творческих отраслей

В список национальных приоритетов Азербайджана до 2030 года также входит развитие культурных и творческих отраслей.

Об этом сказал во вторник министр культуры Анар Керимов на конференции на тему "Модель развития Азербайджана: вчера, сегодня и завтра", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что совершенствуется правовая база в сфере культуры.

"Продолжается миссия по возвращению культуры на наши освобожденные территории. Объявление города Шуша культурной столицей Азербайджана стало важным месседжем. Это стало возвращением азербайджанской культуры на освобожденные земли. Азербайджан возвращается в Карабах не только с экономическими и энергетическими проектами, но и с призывами к миру", - сказал Керимов.

"Одним из наших приоритетов также является продвижение азербайджанской культуры за рубежом", - подчеркнул министр.