В Баку отметили 100-летие Лейлы Бадирбейли

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялся вечер, посвященный 100-летию со дня рождения выдающейся представительницы театрального искусства и кино Азербайджана, лауреата государственных премий СССР и Азербайджана, народной артистки Лейлы Бадирбейли (1920-1999), сообщает Trend Life.

Мероприятие было организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летия Лейлы Бадирбейли.

Гости ознакомились с фотоэкспозицией, развернутой в фойе театра. Представленные фотографии отражали творческий путь актрисы, роли, которые стали для Лейлы Бадирбейли знаковыми. Отметим, что данные фотографии хранятся в архиве Азербайджанского государственного театрального музея.

В своем выступлении на мероприятии первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев подчеркнул заслуги Лейлы Бадирбейли в развитии театра и киноискусства Азербайджана. Было отмечено, что она исполняла яркие, запоминающиеся и любимые зрителями роли.

Своей творческой деятельностью актриса продемонстрировала красоту театрального искусства Азербайджана и отечественного кино.

Первый замминистра добавил, что говоря о корифеях, вспоминая творческое наследие, которое они оставили нам, мы должны задуматься о будущем, брать пример.

Далее были представлены музыкальные номера и хореографические композиции. На протяжении вечера на экране демонстрировались фрагменты из фильмов с участием Лейлы Бадирбейли. В исполнении известных актеров были представлены отрывки из спектаклей, в которых она была занята. Неслучайно художественная часть вечера началась со сценки из "Аршин мал алан". Лейла Бадирбейли сыграла роль Гюльчохры в этой картине.

Режиссер-постановщик мероприятия - народный артист Вагиф Асадов.

Лейла Бадирбейли родилась 8 января 1920 года в Баку. В 1936 году она стала солисткой Ансамбля песни и танца, в котором работала до 1942 года. По приглашению руководства Драматического театра Бадирбейли в 1942 году в качестве актрисы приступила к работе в этом театре. В 1951 году она окончила Азербайджанский театральный институт (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). В 1945 году Бадирбейли сыграла роль Гюльчохры в музыкальной комедии "Аршин мал алан".

В дальнейшем она сыграла запоминающиеся роли в таких фильмах, как "Фатали хан", "Встреча", "Ее большое сердце", "Кероглу", "Кура неукротимая", "Севиль", "В один прекрасный день", "Дервиш взрывает Париж" и многих других. Скончалась актриса 23 ноября 1999 года. Похоронена в Баку на Аллее почетного захоронения.