В CinemaPlus стартует показ новогодней комедии "Qış nağılı"

В сети кинотеатров CinemaPlus с 23 декабря стартует показ самой настоящей новогодней комедии "Qış nağılı" (Зимняя сказка) от студии Cinemazadeh, сообщили Trend в пресс-службе CinemaPlus, передает Day.Az.

Сюжет охватывает несколько историй, произошедших в одном отеле в канун Нового года. Персонажи картины сгруппированы по сюжетам, и у каждой истории есть свои главные герои.

В актерский состав "Qış nağılı" входят известные и любимые зрителями актеры - Мурад Дадашов, Абдул Махмуд, Эльмаддин Джафаров, Эльджан Расулов, Оксана Расулова, Алихан Раджабов, Талех Юзбеков, Самира Эфенди, Кямаля Пириева, Ислам Мехралиев, Меджид Гусейнов, Саида Гулиева, Санубер Искендерли, Октай Алиев, Агиль М. Гулиев, Диляра Кязимова, Гюнель Мамедова, Джейхун Зейналов, Нофель Шахмароглу, Ровшан Мамедли, Самир Алескеров, Зульфия Гурбанова, Эркин Эргин, Эльвин Ибра, Вюсал Гаджигадир, Шалала Шахваладгызы, Ася Абдуллаева, Земфира Садыгова, Дениз Ахундзаде, Илькин Гасани и Турал Асадов.

В фильме также снялись турецкие звезды Халил Сезаи и актриса Муге Боз.

Генеральный продюсер, автор идеи и режиссер-постановщик фильма - Джафар Ахундзаде.

Авторы сценария - Вугар Гусейнов, Талыб Ахмедов и Джафар Ахундзаде, вторые режиссеры - Вюсал Гаджигадир и Вюсал Ахмедзаде, операторы-постановщики - Рауф Гурбаналиев и Орхан Мамедов, исполнительные продюсеры - Эмиль Давудзаде, Исмаил Багиров и Алисаттар Гулиев, художник-постановщик - Заур Абдуллаев, композитор - Рухин Мамедов (Rino Rhodes), музыкальный редактор - Айнур Ахундзаде, художником по костюмам - Мехрибан Эфенди, художник по гриму - Айтен Гусейнзаде.

Пост-продакшн - Руфат Керимзаде, режиссёры монтажа - Руфат Керимзаде и Вугар Исламзаде, звукорежиссёры - Азад Велиев и Орхан Агаларов.

В фильме главные саундтреки исполнили народные артисты Бриллиант Дадашева и Тунзаля Агаева, популярные артисты Эльнур Гусейнов, Диляра Кязимова, Эльвин Новрузов (L'veen) и Самира Эфенди.