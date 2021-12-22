В Баку презентовали телеоперу о Низами Гянджеви

Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялась презентация телеоперы видного композитора XX века Афрасияба Бадалбейли "Низами", посвященной Году Низами Гянджеви в Азербайджане и 880-летию великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Проект реализован Дворцом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры, компаний BEAT Group, VISA и Stamperia print, Конфедерации профсоюзов и Общественным телевидением и радиовещанием Азербайджана при участии Государственного академического театра оперы и балета и Государственного ансамбля песни и танца Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Автор идеи проекта - заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов, руководитель - народный артист СССР Фархад Бадалбейли, режиссер-постановщик - заслуженная артистка Инара Бабаева, дирижер-постановщик - заслуженный артист Эйюб Гулиев, хореограф-постановщик - заслуженный артист Джейхун Губадов, главный хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

В новой постановке сыграли заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Инара Бабаева, а также Рза Хосровзаде, Эльмир Рустамов, Махир Тагизаде и Эмин Исмаилов.