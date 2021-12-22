Фонд Гейдара Алиева и Третьяковская галерея представят выставку Таира Салахова

Третьяковская галерея совместно с Фондом Гейдара Алиева представит выставку народного художника СССР и Азербайджана Таира Салахова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу галереи, это будет первая крупная международная выставка Таира Салахова в Европе, на которой будет представлено 50 произведений художника из собраний Третьяковской галереи, Музея народов Востока в Москве и музеев Азербайджана, передает Day.Az.

"Третьяковская галерея совместно с Центром CSAR, венецианским университетом Cа'Foscari, Государственным музеем Востока в Москве и Фондом Гейдара Алиева представляют выставку Таира Салахова. Это первая крупная международная выставка Таира Салахова в Европе, на которой будет представлено 50 произведений художника из собраний Третьяковской галереи, Музея народов Востока в Москве и музеев Азербайджана", - говорится в сообщении Третьяковской галереи о планах на 2022 год.

Выставка работ всемирно известного художника Таира Салахова пройдет с апреля по сентябрь. Она будет продолжением проекта, посвященного трем советским художникам "сурового стиля", участвовавшим в Венецианской биеннале 1962 года.