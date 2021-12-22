В Баку открылась выставка "С любовью к жизни Микаил Абдуллаев", посвященная 100-летию выдающегося живописца

В Азербайджанском национальном музее искусств состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию выдающегося живописца и графика, обладателя Государственной премии СССР, кавалера государственных орденов, народного художника СССР Микаила Абдуллаева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Микаила Абдуллаева.

На открытии выставки "С любовью к жизни Микаил Абдуллаев" выступили министр культуры Анар Керимов, председатель Союза художников, народный художник Фархад Халилов, директор музея, заслуженный деятель искусств Чингиз Фарзалиев. Было отмечено, что творчество выдающегося художника сыграло значительную роль в развитии живописи и графики, став ценными страницами национального изобразительного искусства. Хранящиеся в музеях многих стран мира произведения Микаила Абдуллаева, являются лучшим визуальным средством для пропаганды культуры Азербайджана. Благодаря любви и мастерству художника, в этих полотнах отражены национально-духовные ценности, древняя история нашего народа, неповторимая красота природы Азербайджана. Художники-воспитанники основанной Микаилом Абдуллаевым школы по сей день продолжают служить развитию национального искусства. От имени семьи сын художника Джами Абдуллаев выразил признательность за организацию экспозиции.

В экспозиции представлено около 190 картин и графических произведений из коллекций Азербайджанского национального музея искусств, Азербайджанской художественной галереи и Азербайджанского государственного музея музыкальной Культуры.

Выставка, отражающая продуктивный творческий путь Микаила Абдуллаева, знакомит публику с многогранной творческой деятельностью мастера кисти, образцы живописи и графики охватывают такие жанры, как тематическая живопись, портреты и пейзажи, разделяют с нами красочный мир художника. При этом каждое произведение раскрывает яркие оттенки, производит сильное впечатление от замысла до воплощения. Гармоничное единство красок в работах связано с национальным и миниатюрным искусством, которые он знал с детства. Со временем эта особенность становится одним из основных художественных манер художника. Насколько цветовое решение его работ приближает его к восточному стилю искусства, настолько же в художественной интерпретации образов он использует приемы западного реализма.

Микаил Гусейн оглы Абдуллаев родился 19 декабря 1921 года в Баку. Выпускник Азербайджанского художественного училища имени Азима Азимзаде и Московского художественного института имени Василия Сурикова.

В творчестве художника преобладают лирические темы. Автор картин "Вечер", "Строители счастья", "Индийская серия", "Столетний резчик А. Бабаев", "Девушки Хачмаса", иллюстраций к эпосу "Китаби Деде-Коркут" и поэме "Лейли и Меджнун". Творчество художника было тесно связано с литературой. Он создал портреты многих писателей, деятелей искусства. Среди них такие работы, как "М. Горький в 1928 году в Баку", "Узеир Гаджибеков", "Самед Вургун", "М. Ф. Ахундов", "Имадеддин Насими", "Пианист Ф. Бадалбейли". Большой вклад внес художник и в книжную графику, в частности создал иллюстрации к произведениям Низами Гянджеви, Мухаммеда Физули, Мирзе Фатали Ахундзаде, Ашуга Алескера, Мирзы Алекпер Сабира, Джафара Джаббарлы, Самеда Вургуна, Расула Рзы.

На протяжении своей самостоятельной творческой деятельности Микаил Абдуллаев одно за другим создавал успешные произведения. Создавая знаменитую серию произведений "Мингячевирская сюита", он участвует в процессе строительства Мингячевирской гидроэлектростанции, создает ценные этюды, собирает художественные материалы и в результате эта серия работ занимает важное место в жанре индустриального пейзажа .

Один из главных лейтмотивов творчества Микаила Абдуллаева является труд. Художник относится с особой любовью к трудолюбивым людям, которые являются героями его произведений, отражая сельскую жизнь во всей ее реальности. Также на фоне сельского быта, представлен зрителям триптих художника "На полях Азербайджана", который посвящён теме Великой Отечественной войны и отражает трудности тех лет. Однако будь то на фронте или в тылу можно увидеть, что война нанесла безжалостную рану судьбе каждого человека.

Наряду с азербайджанскими пейзажами художник также создаёт различные полотна, изображающие природу и быт многих стран, по которым он путешествует.

В 1956 - 1971 годах художник путешествует по Индии, Афганистану, Польше, Италии и другим странам. Создает портреты Индиры Ганди, Ренато Гуттузо, Альберто Моравиа и других. В результате путешествий по Индии создаются такие произведения, как "Женщины Раджастана", "Бенгальские девушки". За живописный цикл "По Индии" в 1970 году индийское правительство наградило его золотой медалью и дипломом лауреата Международной премии имени Джавахарлала Неру.

Микаил Абдуллаев оформил зал станции метро "Низами", где он создал мозаичные панно на основе сюжетов произведений Низами и портрет самого Низами. Им также были оформлены гостиница "Апшерон" и дворец "Гюлистан".

Работы художника экспонировались на зарубежных выставках в Праге, Пекине, Брюсселе, Белграде, Париже, Берлине и т.д.. Автор книги "Глазами бакинца". Скончался 21 августа 2002 года.