В Пакистане и Индонезии прошла фотовыставка, посвященная 880-летию Низами Гянджеви

Евразийский Региональный Центр Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС) в партнёрстве с Центром Искусств "Art Council", организовал в течение декабря на центральных улицах и площадях городов Джакарта (Индонезия) и Лахор (Пакистан), мобильные фотовыставки, посвященные 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Н.Гянджеви. На выставках были продемонстрированы работы, отражающие персонажи из поэмы Низами "Семь красавиц", а также посетителям этих выставок рассказали о творчестве Низами. В организации фотовыставки оказали свою организационную поддержку Молодежный Форум ОИС Индонезии и Сеть Защиты прав Молодежи Пакистана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В течение этого года наряду с другими мероприятиями в упомянутых городах, в Пакистане и Индонезии в аудиториях и онлайн-режиме были проведены международные конференции, посвященные 880-летию Н.Гянджеви, где приняли участие, как местные, так и ученые, преподаватели и студенты из Азербайджана.

Следует отметить, что при организации и партнерстве ЕРЦ Молодежного Форума ОИС в ряде стране мира (Россия, Казахстан, Узбекистан и тд.) состоялись аналогичные мероприятия.

Основной целью проведения ЕРЦ Молодежным Форумом ОИС такого рода мероприятий заключается во внесении вклада в налаживание культурных связей между народами, в получение более глубоких знаний о культурах со стороны представителями молодежи, а также в пропаганде наследия Низами Гянджеви в исламском ареале.