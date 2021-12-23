В Баку состоялась премьера спектакля "Однажды в Карабахе"

В Центре современного искусства YARAT состоялась премьера спектакля Театра Səhnə, посвященного памяти недавно ушедшего из жизни заслуженного артиста Азербайджана Эльшана Чарханлы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Спектакль "Bir dəfə Qarabağda" (Однажды в Карабахе) поставлен по мотивам произведения национального классика Мирзы Фатали Ахундзаде "Повесть о Мусье Жордане - ученом-ботанике и дервише Масталишахе, знаменитом колдуне". Комедия была написана в 1850 году и неоднократно с успехом ставилась на театральных сценах, был снят фильм.

В этот раз режиссер Эльвин Мирзоев представил произведение в жанре мюзикла на музыку Азера Гаджиаскерли. Автором стихов стал Эмингуэй Акиф. Композиции прозвучали в исполнении ансамбля старинных инструментов Əsrlərin sədası под управлением Мамедали Мамедова. Роли исполнили Ахлиман Аршадлы, Рамиль Мамедов, Метанет Эрес, Эльчин Гаджи, Абдулла Эльшадлы, Ирана Керимова, Ульви Гашим, Рухия Яхъяева, Гудрат Фатуллаев и Абсалам Гашимли.

Сюжет: Действие происходит в Карабахе в 1848 году. Французский ботаник, член Королевской академии Жордан приезжает сюда для изучения местных видов растений. Он гостит у Текле-Муганлы Хатамхан-аги. Его племянника, молодого Шахбаза привлекают рассказы Жордана о Париже, он собирается ехать туда вместе с Жорданом учиться наукам. Но этого не хотят его невеста Шарафниса и тетя Шахрабану ханум. Чтобы помешать поездке, они прибегают к помощи известного дервиша Мастали, приехавшего из Ирана. За сто червонцев, которые Мастали дали наивные и суеверные женщины, он начинает "разрушать" столицу Франции. Мастали произносит страшные заклинания, вызывает чертей и дьяволов и дает им приказание одним ударом разрушить Париж, подобно тому, как он разрушит его изображение... Волею исторической судьбы в этот момент происходит революция в Париже, свергнута монархия и провозглашена республика. Наивные женщины думают, что это сделал дервиш. Мусье Жордан должен немедленно ехать во Францию и придется оставить Шахбаза дома. Женщины ликуют! А на вопрос Хатамхана: "Кто же разрушил Париж?" Жордан отвечает: "Черти! Сатана! Дьяволы! Злодеи!"...

Эльшан Чарханлы (Ширалиев) родился 2 октября 1962 года в Баку. В 1983 году окончил факультет "Актер драмы и кино" Азербайджанского государственного института искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). В этом же году приступил к работе в Сумгайытском государственном драматическом театре. С 1989 года работал в Азербайджанском государственном молодежном театре. С 2009 года служил в качестве актера в Государственном театре юного зрителя. За годы работы в театре юного зрителя сыграл в около 50 спектаклях. Актер также хорошо знаком зрителям по работе в кино и телесериалах. Скончался на 60-ом году жизни 20 декабря 2021 года.