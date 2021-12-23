Азербайджанский театр кукол готовится к 90-летию

Азербайджанский государственный театр кукол имени Абдуллы Шаига в это воскресенье проведет торжественное мероприятие, посвященное 90-летию, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В театре идет активная подготовка к праздничному вечеру, который станет один из знаменательных событий национального искусства.

Создание Театра кукол в Азербайджане было не случайным, ведь у нас были традиционно широко распространены кукольные представления, которые демонстрировались на площадях во время народных празднеств и гуляний. Здание, в котором размещается Кукольный театр, было построено польским инженером Иосифом Плошко для кинотеатра "Феномен" в 1910 году. В 1921 году при участии архитектора Зивяр бека Ахмедбекова были проведены ремонтно-реставрационные работы, после этого в здании в разные времена располагались "Сатирагит-театр", Тюркский рабоче-крестьянский театр, Театр музыкальной комедии, Музей сельского хозяйства и т.д. Основу Театра кукол заложил в 1931 году актер Моллаага Бабирли, который стал директором, главным режиссером и художественным руководителем труппы. Он даже создал мастерскую в своей квартире, где изготавливал куклы. А первое представление под названием "Цирк" было показано в 1932 году. В разные годы театр функционировал как самостоятельный Театр кукол или же в составе Государственной филармонии. В апреле 1964 года здание окончательно было передано кукольному театру. В театре имеются два отделения: азербайджанское и русское. Начиная с 1974 года, наряду с детскими спектаклями, показываются спектакли и для взрослых. За эти годы коллектив неоднократно с успехом принимал участие в театральных фестивалях в странах Европы и Азии. Со временем театр был оснащен новым техническим оборудованием, отвечающим мировым стандартам, здание было капитально отремонтировано и реконструировано. В ноябре 2011 года в Баку прошел первый Международный фестиваль театра кукол.

Театр кукол - единственный в стране театр, где действуют сразу три студии - детская "Oyuq", взрослая - "Oyun", инклюзивная - "Küllücə". В театре есть и фестивальные спектакли, с которыми коллектив с успехом выступает на международных мероприятиях. Представляются спектакли не только для детей, но и взрослых.

Директор театра, заслуженный работник культуры Рашад Ахмедзаде 25 лет жизни отдал этому коллективу, на протяжении последних 11 лет возглавляет труппу.

"Актеру-кукловоду надо многое знать и уметь. Чтобы создать единое целое с куклой, ему необходимо обладать мастерством перевоплощения, соответствующей дикцией, голосом и интонацией, иметь развитую моторику и хорошую координацию движений, уметь петь, убедительно плакать и смеяться...Самый настоящий кукольник - это творец сцены, который всю свою энергию и актерское мастерство, эмоции и чувства переносит в куклу! Поэтому актер кукольного театра - это скорее не профессия, а состояние души. В то же время это самые "несчастные" актеры (смеется), так как выступая даже десятки лет, так и не становятся популярными, ведь черные костюмы и ширма скрывают их лица от зрителей...Наш театр обеспечен самой современной театральной техникой, которую мы используем в представлениях. Отрадно отметить, что наши спектакли проходят с аншлагами, что говорит о правильно выстроенном репертуаре. После каждой премьеры и спектакля представители нашего художественного совета всегда подходят к родителям и детям и спрашивают их мнение. Это очень важно для развития и совершенствования деятельности", - говорит Рашад Ахмедзаде.