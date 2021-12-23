В Париже проходит выставка азербайджанских художников

Ассоциация имени Тогрула Нариманбекова под руководством заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой провела в парижской галерее Beauté du matin Calme выставку работ азербайджанских художников, сообщила Trend Нариманбекова.

Выставка представлена под названием "Цвета без границ", в ее экспозицию наряду с произведениями азербайджанских художников вошли работы представителей искусства Турции, Непала, России, Казахстана, Туркменистана, Украины, Италии, США и Грузии.

Участники выставки: Айсель Миргасымова, Али Асадлы, Рена Амрахова, Нармина Велиева, Фуад Фараджев, Мелисса Гулиева, Лейла Алиева, Нихад Алиев, Фарида Мусаева, Агарагим Гулиев, Майа Багирова, Айтян Ширзадова, Джамала Рахманлы, Егяна Азадова, Ирфан Султанова, Рамина Саадятхан, Вафа Тезджан-Эфендиева, Лела Гелеишвили, Саида Хагверди, Марина Джапаридзе, Мария Айдарашвили, Лидия Дроздова, Игорь Гущин, Ольга Плес, Сантиа Мишра, Тамар Айдарашвили, Медея Кримели, К.Музаффер Генчер, Антонио Микколи, Джахан Ханова и другие.

Насыщенная экспозиция состояла из нескольких разделов. Гости галереи смогли ознакомиться с работами воспитанников детской студии азербайджанской художницы Нармины Велиевой Colorful émotions. Юные художники посвятили свои произведения Славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и чарующей красоте природы Карабаха.

Азербайджанский фотограф Майа Багирова представила интересные фотоработы, поразившие гостей галереи свой естественностью и необычайной глубиной эмоций. Интересные сюжеты и завораживающие пейзажи отразил в своих работах Али Асадлы. Вглядываясь в произведения Нармины Бакус, можно было совершить виртуальное путешествие по древней части Баку - Ичеришехер, побродить по мощеным улочкам, посмотреть на неповторимые дома.

Завершающим этапом выставки стала экспозиция работ азербайджанского художника Нихада Алиева, который представил портреты известных личностей искусства и культуры.

Выставка была встречена парижской публикой с большим интересом. Гости увлеченно рассматривали произведения и с восторгом отмечали профессионализм и технику исполнения авторов.

Отметим, что задачи деятельности Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова - культурный обмен между деятелями искусства разных стран, знакомство зарубежной аудитории с творчеством азербайджанских талантов, пропаганда азербайджанской культуры и искусства.