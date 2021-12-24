Ковровые узоры азербайджанского художника представлены в Украине

В Киеве (Украина) в Национальном музее Тараса Шевченко открылась выставка работ азербайджанского художника по коврам, живописца Эльдара Гаджиева, сообщил Trend мастер, передает Day.Az.

Экспозиция организована по инициативе и при поддержке посольства Азербайджана в Украине.

Эльдар Гаджиев создает свои произведения в стиле декоративно-прикладного искусства, в форме синтеза с национальных ковровых орнаментов, национальной одежды и ювелирных изделий. В коврах Гаджиев соединяет национальные ковровые узоры и свои яркие творческие идеи.

Выставка представлена в трех залах музея, где демонстрируются яркие, разнообразные картины в национальном стиле, а также ковры ручной работы. На выставке представлено разнообразие сюжетных линий - некоторые автор берет из своих впечатлений и традиций азербайджанского народа, другие - из литературы, а есть и картины-ковры, объединившие в себе несколько ковров Карабахской школы ковроткачества.

Особое место в экспозиции занимает ковер, созданный по мотивам поэм выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Для Эльдара Гаджиева имеет особенное значение представленный на выставке ковер "Победа", посвященный Славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

"На ковре изображен Карабахский скакун, который бьет копытом змея. Змей олицетворяет образ врага. Также на ковре изображен цветок Хары бюльбюль и орнаменты Карабахских ковров. Я создал целую серию Карабахских ковров, сейчас в нее входит восемь работ, однако в будущем серия будет пополняться", - отметил ранее в беседе с Trend Life Гаджиев.

Экспозиция работ азербайджанского художника предоставляет замечательную возможность поближе познакомиться с азербайджанской культурой, искусством и традициями.

Выставка продлится до 15 января.