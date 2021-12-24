Замминистра культуры Азербайджана об освобождении от НДС продажи книг
Вопрос освобождения от НДС продажи книг, как это практикуется в некоторых странах мира, не входит в компетенцию министерства культуры Азербайджана.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал сегодня журналистам заместитель министра культуры Эльнур Алиев.
"Данный вопрос не входит в компетенцию министерства культуры. Естественно, этот вопрос наряду с другими мы будем обсуждать с партнерами для развития данной сферы. Культура является привлекательной сферой для ведения бизнеса, и решение данного вопроса актуально", - добавил он.
Отметим, что как показывает практика в других странах, отмена НДС приводит к снижению стоимости книг и оказывает положительное влияние на продажу изданий.
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