Замминистра культуры Азербайджана об освобождении от НДС продажи книг

Вопрос освобождения от НДС продажи книг, как это практикуется в некоторых странах мира, не входит в компетенцию министерства культуры Азербайджана.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал сегодня журналистам заместитель министра культуры Эльнур Алиев.

"Данный вопрос не входит в компетенцию министерства культуры. Естественно, этот вопрос наряду с другими мы будем обсуждать с партнерами для развития данной сферы. Культура является привлекательной сферой для ведения бизнеса, и решение данного вопроса актуально", - добавил он.

Отметим, что как показывает практика в других странах, отмена НДС приводит к снижению стоимости книг и оказывает положительное влияние на продажу изданий.