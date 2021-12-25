В Азербайджане скончался сын народного артиста
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Скончался сын покойного народного артиста Эльдениза Зейналова, актер Иреваньского Государственного Азербайджанского драматического театра Мамед Зейналов.

Об этом сообщили АПА в семье актера, передает Day.Az.

М.Зейналов скончался сегодня в возрасте 43 лет.

Отметим, у М.Зейналова были почечная недостаточность и рак легких.