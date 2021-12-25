В Стамбуле состоялась премьера спектакля, поставленного по мотивам "Притчи о старике-кирпичнике" Низами

В Стамбуле состоялась премьера спектакля, поставленного по мотивам "Притчи о старике-кирпичнике" из поэмы Низами Гянджеви "Сокровищница тайн", посвященная 880-летию гениального азербайджанского поэта и философа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Также мероприятие было посвящено первой годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и отмечаемому 31 декабря Дню азербайджанцев всего мира. Проект реализован Генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле, министерством культуры и туризма Турции, ТЮРКСОЙ, муниципалитетами Малтепе и Сарыер, театром "Xarıbülbül Vizyon".

Перед спектаклем гостям была представлена выставка работ по произведениям Низами Гянджеви.

"Сокровищница тайн" - первая по счёту поэма Низами Гянджеви из его сборника "Хамсе", в который также входят "Хосров и Ширин", "Семь красавиц", "Искандер-наме", "Лейли и Меджнун". "Сокровищница тайн" состоит из вступительной части и двадцати глав, названных "беседами". Посредством ярких примеров и поучительных наставлений Низами Гянджеви пропагандирует высокие морально-нравственные ценности.

"Притча о старике-кирпичнике" начинается с глубоко трогательного описания старости. Поэт хочет донести, что нужно ценить молодые годы, совершать благие дела, которые в старости будут уже не под силу. Надо трудиться, чтобы не зависеть от кого-либо и иметь свой кусок хлеба.

Имея кус хлеба и влаги глоток,

Не суйся, как ложка, в чужой котелок.

Труд - основа всего, только труд обеспечивает честную жизнь. Об этом притча о старике-кирпичнике, изготовлявшем кирпичи для склепов. Юноша советует ему не гнуть старую спину над тяжелой работой - ведь кусок хлеба ему всегда кто-нибудь подаст. Старик отвечает, что он потому и трудится, что не хочет тянуть руку к чужому хлебу.

Главный координатор постановки - Юнус Сойупек, художественный руководитель - руководитель театра "Xarıbülbül Vizyon" Кямаля Джаббарова, автор сценария и режиссер - Адем Яшар, музыкальное оформление и костюмы - Летафет Рафиггызы, переводчик - Юртсевен Шен, художественное оформление и дизайн - Тариэль Ализаде.