Наследие Иреванского ханства: роскошные подносы и тарелки

Как известно, отдельные представители ветви гаджарской династии в течение определенного времени управляли Иреванским ханством, и культурное наследие, связанное с их именами, представляет часть того общего наследия, рассматриваемого в составе Иреванского ханства (1747-1828).

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, в наследие ханства входят и различные разрисованные подносы для еды а также тарелки.

Уцелевшие экземпляры были в свое время переданы в "Кавказское отделение Археологического общества Москвы" в Тифлисе.

В XIX веке в Тифлисе была создана резиденция кавказского наместника Российской империи со всей ее административной системой. Естественно, получив высокий статус, Тифлис требовал соответствующего культурного и инфраструктурного устройства, что проявилось в построении различных учреждений, в том числе музея, созданного в 1852 году под названием "Кавказское отделение Археологического общества Москвы". Позже, в 1854 году он официально был назван Кавказским музеем.

Администрация музея на своих первых заседаниях объявила сбор художественно-этнографического материала материальной культуры народов Кавказа и Ближнего Востока приоритетным направлением. Можно сказать, что большая часть музейных экспонатов была получена от коллекционеров.

Тарелка

Тарелка

Блюдце

Поднос

Увеличенный рисунок с подноса (фрагмент)

Увеличенный рисунок с подноса (фрагмент)

Увеличенный рисунок с подноса (фрагмент)

Увеличенный рисунок с подноса (фрагмент)

Увеличенный рисунок с подноса (фрагмент)

Увеличенный рисунок с подноса (фрагмент)

Увеличенный рисунок с подноса (фрагмент)

Увеличенный рисунок с подноса (фрагмент)

Увеличенный рисунок с подноса (фрагмент)

Поднос

Увеличенный рисунок с подноса (фрагмент)

Увеличенный рисунок с подноса (фрагмент)

Увеличенный рисунок с подноса (фрагмент)

Увеличенный рисунок с подноса (фрагмент)

Увеличенный рисунок с подноса (фрагмент)

Поднос

Поднос

Поднос

Увеличенный рисунок с подноса (фрагмент)

Увеличенный рисунок с подноса (фрагмент)

Увеличенный рисунок с подноса (фрагмент)

Увеличенный рисунок с подноса (фрагмент)

Увеличенный рисунок с подноса (фрагмент)

Увеличенный рисунок с подноса (фрагмент)

Увеличенный рисунок с подноса (фрагмент)

Поднос

Поднос

Поднос

Поднос

Поднос

Поднос

Поднос

Фрагмент

Фрагмент

Фрагмент

Фрагмент

Фрагмент

Поднос

Поднос