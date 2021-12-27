Поэзия Низами Гянджеви в азербайджанском кино

В Культурном центре имени Гаджиаги Аббасова при организации Главного Управления культуры города Баку состоялось мероприятие "Бессмертный поэт Низами Гянджеви и азербайджанское кино", сообщили Trend организаторы вечера, передает Day.Az.

Мероприятие проведено в рамках "Года Низами Гянджеви".

В начале вечера прозвучала запись романса на музыку Узеира Гаджибейли "Sevgili canan" в исполнении легендарного певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева.

Гости мероприятия были проинформированы о воплощении в отечественном кинематографе образа великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви и героев его произведений.

Во время рассказа о фильме "Низами", который занимает особое место в творчестве народного артиста Азербайджана, лауреата Государственной премии, видного кинорежиссера и педагога Эльдара Гулиева (1941 - 2021), слово было предоставлено народной артистке Гамиде Омаровой, воплотившей в кинокартине образ музы Низами - Афаг.

Гамида Омарова рассказала о съемках фильма, о том, как работал над своей ролью в фильме народный артист СССР Муслим Магомаев, об экранном воплощении поэтики Низами кинорежиссером, народным артистом Эльдаром Гулиевым.

Также о съемках фильма и своей работе над ролью в нем рассказал заслуженный артист Ахмед Салахов.

На вечере певец Сейран Алиев исполнил газели Низами в мугаме "Сегях", актриса Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Шахла Алигызы продекламировала отрывки из произведений гениального азербайджанского поэта.