В Баку презентован проект Gülüm romansı в честь 880-летия Низами Гянджеви

В Баку в Музее азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви прошла презентация проекта Gülüm romansı, посвященная Году Низами Гянджеви и 880-летию великого азербайджанского поэта и философа, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект реализован музеем, автор - литературовед и публицист, член Союза писателей Азербайджана, депутат Милли Меджлиса, директор музея, академик Рафаэль Гусейнов. Композиция написана на музыку вокалиста и композитора, заслуженного работника культуры Ризвана Садырханова, исполняет солист Государственного академического театра оперы и балета, директор Дворца Гейдара Алиева, заслуженный артист Рамиль Гасымов. Gülüm romansı представлен в рамках серии музыкально-художественных композиций Nizaminin səsi.

Рафаэль Гусейнов в своем выступлении отметил, что презентация проходит в музее, который носит имя Низами Гянджеви. Академик рассказал об истории музея, который является одним из уникальных архитектурных памятников и культурных центров Азербайджана.

История создания музея начинается с 1939 года. Ныне в экспозиции представлено более 3 тысяч рукописей, редких книг, иллюстраций, портретов, скульптур, миниатюр, воспоминаний писателей и других артефактов. Жемчужиной собрания являются мемуары, портреты, скульптуры, фотографии и автографы выдающихся деятелей литературы. Гордость музея - рукопись поэмы Низами Гянджеви "Искандар-наме", написанная в 1418 году. Напротив здания находится памятник Низами Гянджеви. Музей еще называют Дворцом поэзии, потому что со дня его основания работа, проводимая там, направлена на пропаганду древней культуры и литературы нашего народа.

Было отмечено, что Низами Гянджеви, который внес огромный вклад в развитие мировой литературы, служил высшим идеям общечеловеческих ценностей гуманизма, благородства, просветительства, справедливости, равенства и мира. Любовь к человеку, желание видеть его счастливым и совершенным проходит через все творчество поэта. А сборник эпических поэм "Хамсе" ("Пятерица") Низами Гянджеви, в который в стихотворной форме входят произведения "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Семь красавиц", "Искандер-наме", "Лейли и Меджнун", входит в мировую сокровищницу. Прошло много лет, но его творчество, мысли, философия, назидательные строки произведений по-прежнему актуальны, а творения переведены на многие языки, к исследованию его произведений обращаются ученые разных стран, находя для себя новые горизонты величия литературного слова.