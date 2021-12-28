Немецкий женский хор исполнил азербайджанскую народную песню

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как немецкий женский хор исполняет в церкви Святого Креста в Берлине азербайджанскую народную песню "Ay Laçın" ("Ай Лачин").

Солисткой хора указана Ханде Шенол.

Отметим, что впервые кадры были опубликованы еще несколько месяцев назад.

Day.Az представляет читателям это видео: