https://news.day.az/culture/1420796.html Немецкий женский хор исполнил азербайджанскую народную песню - ВИДЕО
Немецкий женский хор исполнил азербайджанскую народную песню - ВИДЕО
В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как немецкий женский хор исполняет в церкви Святого Креста в Берлине азербайджанскую народную песню "Ay Laçın" ("Ай Лачин").
Солисткой хора указана Ханде Шенол.
Отметим, что впервые кадры были опубликованы еще несколько месяцев назад.
Day.Az представляет читателям это видео:
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