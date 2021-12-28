Названы направления новой стратегии в сфере культуры Азербайджана

Подготавливается стратегия в сфере культуры Азербайджана на период до 2030 года.

Об этом во вторник на пресс-конференции на тему "Министерство культуры: цели и итоги 2021 года" сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что стратегия охватит пять направлений.

"Среди них - сохранение и передача будущим поколениям культурного наследия; развитие человека и общества; поддержка культурной и творческой индустрии; пропаганда азербайджанской культуры на международном уровне, возвращение азербайджанской культуры в Карабах и Карабаха - в культуру", - отметил министр.

Керимов добавил, что в связи с этой стратегией подготавливается ряд документов.

"Это Стратегия коммуникации на 2021-2023 гг., Стратегия и политика человеческого капитала на 2022-2025 гг., Стратегия по развитию культурной и творческой индустрии, а также документ о создании пяти региональных центров Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия. Эти центры уже созданы в Гяндже, Габале, Баку, Шабране и Сальяне", - добавил министр.