https://news.day.az/culture/1420910.html В Карабахе планируется создание региональных центров культуры
В Карабахе планируется создание региональных центров культуры
В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах планируется создание региональных центров культуры.
Об этом во вторник на пресс-конференции на тему "Министерство культуры: цели и итоги 2021 года" сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, это предусмотрено стратегией в сфере культуры Азербайджана на период до 2030 года.
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