В Карабахе планируется создание региональных центров культуры

В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах планируется создание региональных центров культуры.

Об этом во вторник на пресс-конференции на тему "Министерство культуры: цели и итоги 2021 года" сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, это предусмотрено стратегией в сфере культуры Азербайджана на период до 2030 года.