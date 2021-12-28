https://news.day.az/culture/1420935.html Анар Керимов об ускорении цифровизации библиотечных фондов
Анар Керимов об ускорении цифровизации библиотечных фондов
Необходимо ускорить цифровизацию библиотечных фондов.
Об этом сказал во вторник министр культуры Азербайджана Анар Керимов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства в 2021 году, сообщает Trend.
"Это требование времени. Культурные учреждения, в том числе библиотеки, должны быть доступны для людей. Традиционные библиотеки утрачивают свою актуальность. В связи с этим необходимо создать определенный баланс", - сказал Керимов.
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