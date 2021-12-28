Анар Керимов об ускорении цифровизации библиотечных фондов

Необходимо ускорить цифровизацию библиотечных фондов.

Об этом сказал во вторник министр культуры Азербайджана Анар Керимов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства в 2021 году, сообщает Trend.

"Это требование времени. Культурные учреждения, в том числе библиотеки, должны быть доступны для людей. Традиционные библиотеки утрачивают свою актуальность. В связи с этим необходимо создать определенный баланс", - сказал Керимов.