https://news.day.az/culture/1420954.html Снятые Азербайджаном и Турцией фильмы могут показать на Netflix
Снятые Азербайджаном и Турцией фильмы могут показать на Netflix
С 2022 года мы начнем совместные с Турцией съемки фильмов.
Об этом во вторник сказал на пресс-конференции на тему "Министерство культуры: цели и итоги 2021 года" министр культуры Азербайджана Анар Керимов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, обсуждения по проектам продолжаются.
"Турция за короткий срок добилась большого прогресса в сфере кино. Не отстают от турецких и наши режиссеры. Планируются совместная деятельность и обмен опытом. Пока не могу раскрыть конкретные проекты, обсуждения продолжаются. Трансляция наших совместно снятых фильмов будет возможна и на Netflix".
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