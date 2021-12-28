Внесена ясность в вопрос создания Дома-музея Ахмеда Джавада

Министр культуры Анар Керимов внес ясность в вопрос создания Дома-музея азербайджанского писателя и поэта Ахмеда Джавада, юбилей которого будет отмечаться в 2022 году, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, Керимов сообщил, что соответствующие отделы министерства готовят предложения в связи с юбилеем Ахмеда Джавада.

По его словам, в этих предложениях найдет отражение и вопрос создания Дома-музея Ахмеда Джавада.

"После того как предложения будут утверждены, мы приступим к работе", - сказал Керимов.

Отметим, что в 2022 году со дня рождения Ахмеда Джавада исполнится 130 лет.